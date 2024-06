Autorica serijala Bridgerton za 24sata: 'Super je u Hrvatskoj! Sarma je odlična, kao i rakija'

Kraljevskim hodnicima bruje sočni tračevi, a sve ih vješto kroz svoje pero bilježi Lady Whistledown. Njezin društveni život kroz mega popularnu seriju Bridgerton prate desetci milijuna ljudi diljem svijeta. Cijeli taj svijet o kojem svi sve žele znati stvorila je u svojim bestselerima Julia Quinn koja je svojim neodoljivim ljubavnim pričama tjednima držala prvo mjesto na listi najprodavanijih romana New York Timesa.

Jučer nam je na druženju s obožavateljima pričala kako je stvarala ovaj kraljevski hit i što od nje dalje možemo očekivati.

- Prvi put sam sada posjetila Hrvatsku. Nisam još puno toga vidjela jer sam ovdje tek dan i pol, ali dosad je predivno. Imam tako lijepo vrijeme, upoznajem zabavne i duhovite ljude iz knjižare i moje izdavačke kuće. Odlično se provodim! Probala sam sarmu, koja je vrlo ukusna, kao i rakija – oduševljeno će autorica serijala o Bridgertonima.

Foto: RTL

Objavila je još jednu knjigu za koju se ne sumnja da će postati bestseller.

- Ovo je posljednja knjiga o obitelji Rokesby, generaciji prije Bridgertonovih. U središtu je Georgiana Bridgerton koja je društveno osramoćena, jer ju je jedan muškarac pokušao prisiliti da bude s njim protiv njezine volje. Unatoč tome što je kriv, ona mora snositi posljedice, jer na taj način društvo funkcionira. Zbog toga je ljuta, govore joj da ugled može popraviti ako se uda za njega, ali ona to ne želi. Ipak, na kraju rješenje pronalazi njezin susjed i prijatelj, koji je prosi kako bi je spasio – opisuje nam.

Foto: RTL

Na pitanje ima li posebne rituale prije pisanja romana kaže: "Posebnih rituala prije pisanja nemam. Obično volim popiti puno kave, pregledati mailove, oprati rublje, naći si nekog posla kako bi, kao i mnogi, malo odgodila primarne obveze."

Opisuje nam i kako se osjećala kad je objavila prvu knjigu Splendid.

- Bilo je nevjerojatno. Nazvala me moja lokalna knjižara i rekla kako su već prodali devet primjeraka. Pomislila sam kako nju je kupilo devetero ljudi koji nisu povezani sa mnom – skromno će Julia te nastavlja: "Što se tiče stila pisanja i iskustva koje dolazi s godinama, promijenilo se naravno. Što više pišete, tekst postaje uglađeniji, bolji. Na početku sam pisala možda pomalo nespretno i ne tako dobro, ali postoji određena radost kad vidite svoja prva djela i koliko se od tada napredovali."

Nikada kaže nije ni pomislila da će se njezini romani ekranizirati.

- Zaista nikad nisam mislila da će se moji romani ekranizirati, jer nitko nikada nije prilagodio ljubiće ekranu. Sjećam se da su ljudi bili prestrašeni s kolikim sam entuzijazmom govorila da trebamo ekranizirati te romantične romane. Neki su i ismijavali, govorili da ne rade serije temeljene na ljubavnim romanima, a onda sam odjednom dobila poziv producentice Shonde Rhimes. Primijetila je jednu od mojih knjiga dok je bila na odmoru te se zainteresirala za suradnju, što je meni tada bilo šokantno – kaže nam.

Foto: RTL

Na pitanje da li je odlazila na set za vrijeme snimanja serije kaže:

- Nisam provela puno vremena na setu, voljela bih da jesam. Teško je jer, živim u Seattleu, a snima se u Engleskoj. Dug je to put, let od devet ili deset sati. Uglavnom, prve sezone bila sam oko dva puta, možda šest ili sedam dana. Za vrijeme snimanja druge sezone bila je pandemija koronavirusa, pa sam mogla biti samo jedan dan, a treće sezone, bila sam na setu snimanja Kraljice Charlotte oko tjedan dana. Samo jedan dan provela sam na Bridgertonu, tako da ne puno. Kad sam na seru, uglavnom samo gledam. Nevjerojatno je. Ima puno ljudi koji trče okolo, za polovicu njih ne zna što rade. Neki su očito, poput vizažista i kamermana, ali ima puno ljudi koji imaju pločice i pišu neke stvari, nemam pojma što točno rade. Zanimljivo je biti tamo. Vrlo zanimljivo. No moram priznati da je filmski set istovremeno i jako dosadan, jer ste rade iste stvari iznova i iznova. Stvarno je zabavno posjetiti ga na kratko, ali nikad ne bih mogla raditi na filmu. Sve je fascinantno i uzbudljivo, a onda dosadno i sporo.

Oduševljena je, dodaje, izborom glumaca.

- Mislim da su nevjerojatni. Bila bih užasna casting direktorica. Na primjer, uopće ne vizualiziram svoje likove. Kad su prvi put birali glumce, svi su pitali jesu li to što sam zamišljala, a ja sam rekla, ne znam, jer ih nisam zamišljala u svojoj glavi. Ali kad sam ih vidjela kako govore, pomislila sam, oh moj Bože, to je savršeno. Sve je bilo savršeno. I casting direktorica Kelly Valentine Hendry je tako briljantna – rekla je.

Zagreb: Susret Julije Quinn, autorice serijala "Bridgerton" s čitateljima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Svjesna je svoje popularnosti i u Hrvatskoj.

- I prije serije sam bila vrlo poznata u Hrvatskoj. Imala sam puno čitatelja odavde. Mislim, da, nikad ne bih očekivala ovo, ali sad kad se dogodilo, nisam tako iznenađena, jer je bilo zaista puno obožavatelja povijesnih romana iz Hrvatske. Nisam samo mogla zamisliti da će doći do ovakve popularnosti, ali kad je došlo, kao da je oduvijek bilo tu – iskreno će Julia koja ne krije da nisu svi obožavatelji ugodno društvo.

- Imala sam neugodnih trenutaka s obožavateljima, ali uglavnom preko društvenih mreža – rekla je.

Svi ovih dana željno iščekuju drugi nastavak treće sezone Bridgertona…

Možete li na otkriti što možemo očekivati? Hoće li biti novih glumaca?

- Ne mogu vam otkriti kakav će biti drugi dio treće sezone Bridgertona, ali mislim da, ako vam se sviđa prvi dio, svidjet će vam se i drugi. Stvarno je dobar, bit će nekih iznenađenja, i to je sve što smijete znati. Netflix je strog po pitanju toga – kaže nam na kraju razgovora.

Foto: RTL

Nakon jučerašnjeg druženja s obožavateljima, vrijeme je provodila sa suprugu Paulom, kojem je posvetila sve knjige. Nakon toga zajedno kreću na krstarenje Dubrovnikom i južnim otocima.