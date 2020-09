Autorima korona srušila prihod od javnih izvedbi za 43 posto...

Nakon nekoliko iznimno uspješnih godina za autore i članove HDS-a, žao mi je što smo očito zagazili u značajno teže i izazovnije razdoblje, kaže Nenad Marčec, glavni direktor ZAMP-a

<p>Od početka 2020. zaključno do 31. kolovoza, služba ZAMP Hrvatskog društva skladatelja zabilježila je pad prodaje licenci za javnu izvedbu i priopćavanje od ukupno 43 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sektor javnog priopćavanja obuhvaća koncerte popularne i ozbiljne glazbe, zabavne priredbe, kinematografe te poslovne subjekte koji u svojim objektima (hoteli, ugostiteljski objekti, klubovi i sl.) koriste glazbu radi poboljšanja poslovnih rezultata.</p><p>Ovaj veliki pad je izravna posljedica epidemije korona virusa koja se najprije odrazila na koncertnu industriju i industriju događanja. Odmah za njom, prekid ili barem značajan pad poslovanja doživjeli su ugostiteljski objekti, hotelijerski kompleksi i svi slični poslovni korisnici glazbe u zemlji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Estrada na aparatima</strong></p><p>Efektom domina slijedio je pad prihoda od marketinga za brojne medije i s njima vezane poslovne subjekte, što se odrazilo na cijeli kreativni lanac, od autora i glazbenika do tehničara i pomoćnog osoblja.</p><p>HDS ZAMP za osnovni cilj svog poslovanja ima brigu o autorskim pravima glazbenika i licencama koje im po tom osnovu pripadaju od raznih korisnika glazbe. Unutar područja javnog priopćavanja, po segmentima je najveći pad od čak 62 posto zabilježen u prodaji licenci za glazbene priredbe, odnosno događanja koja uključuju korištenje glazbe u komercijalne svrhe (natjecanja, prezentacije, revije, svečanosti i slično).</p><p>Iznos licenci za koncerte popularne glazbe pao je za čak 47 posto. To je rezultat otkazivanja gotovo svih velikih dvoranskih koncerata i ljetnih festivala, ali i koncerata glazbenih sastava svih veličina i žanrova, od bendovskih svirki u klubovima do pojedinačnih kantautorskih nastupa. I iznos prodanih licenci za koncerte ozbiljne glazbe u odnosu na 2019. godinu pao je za 22 posto, a kod kinematografa minus iznosi 52 posto.</p><p>Uza sve to je važno naglasiti da će se puni učinak posljedica korona krize na prihode od javnog priopćavanja glazbe značajnije osjetiti tek u drugoj polovici ove godine i kroz cijelu sljedeću godinu. Naime, gore navedeni postotci pada uključuju i naplatu zaostalih naknada iz prethodnih godina, na čemu je služba ZAMP pojačano radila proteklih mjeseci.</p><p>Uz velik pad prouzročen gotovo potpunim nestankom koncerata i priredbi, posebno je ozbiljan pad u segmentu licenci prodanih poslovnim korisnicima glazbe. U njih spadaju ugostiteljski, turistički, sportski i poslovni objekti, kao i obrti poput salona ili teretana: na teritoriju Hrvatske oni su za sad imali 39% manji promet licenci u odnosu na prvih 8 mjeseci 2019. godine.</p><p>Pad marketinških prihoda, kadrovske krize i problemi u poslovanju uzrokovani epidemiološkom situacijom odrazili su se i na prihode od autorskih prava s lokalnih radio i TV postaja. Tako je od radijskih postaja do rujna naplaćeno 36 posto manje nego lani, a od televizijskih postaja 28 posto manje u odnosu na prvih 8 mjeseci prošle godine.</p><p>Što sve to znači za autore, nositelje prava i kako će se to odraziti na njihove honorare u narednim obračunima HDS ZAMP-a?</p><p>- Nakon nekoliko iznimno uspješnih godina za autore i članove HDS-a, žao mi je što smo očito zagazili u značajno teže i izazovnije razdoblje - najavljuje Nenad Marčec, glavni direktor ZAMP-a.</p><p>- I dalje ne znamo koliko će aktualna kriza potrajati niti kada će se koncertna, pa i cijela glazbena industrija ponovno osoviti na noge - dodaje.</p><p>Ipak, sustav kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava i u ovakvoj nezapamćenoj krizi pokazuje se ključnim i pouzdanim izvorom prihoda autorima glazbe jer obuhvaća honorare s više različitih izvora: osim od glazbenih događanja i poslovnih korisnika, tu su npr. i prihodi od velikih trgovačkih lanaca koji nisu osjetili poslovnu krizu; prihodi od kabelskih operatera, velikih nacionalnih TV kuća ili oni iz inozemstva te, sve značajniji, prihodi od digitalnih servisa i online korištenja glazbe.</p><p>- Ovih dana rujna privodimo kraju i obračun digitalnih i mehaničkih prava te prava iz inozemstva, a isplata tih honorara našim članovima ići će redovito, početkom listopada - dodaje Marčec.</p><p>- Trend rasta prihoda od digitalnih glazbenih servisa poput YouTubea, Applea, Deezera i Spotifyja predstavlja izvor optimizma i dobru vijest za budućnost. Taj konstantni rast ove godine još neće nadoknaditi, ali će sigurno ublažiti rupu u honorarima koja nastaje zbog pandemije COVID-19 bolesti. U sljedećim tjednima, kad obradimo sve brojke i izvještaje, sa zadovoljstvom ćemo detaljno izvijestiti svoje članove i javnost o tom segmentu naplate autorskih prava - zaključuje Marčec.</p>