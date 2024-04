Ava Karabatić pokazala kako izgleda u novom spotu: 'Kao Shakira. Izbori su me ojačali'

Izgubila je bitku na parlamentarnim izborima, ali Ava Karabatić (35) nikad ne gubi volju za radom. Protekla dva dana u Beogradu je snimala spot za svoju nadolazeću pjesmu 'Fer igra', koja je duet s pjevačem Tomasom. Ava nam je ekskluzivno poslala nekoliko fotografija sa seta i pokazala kako će izgledati u novom glazbenom spotu.

- Kao Shakira. Ovi izbori su mi samo dali snagu. Shvatila sam da je suštini života u spajanju strasti, ljubavi i duhovnosti. Zato znam da će me pravi ljudi prepoznati i dati mi šansu da se iskazom i da vodim moj narod u uspjeh - kaže nam Ava.

Foto: Privatni album

Ona od politike ne odustaje. Uskoro ide u akciju skupljanja potpisa za EU parlament, a onda krajem godine u utrku za predsjednicu države.

- Politika je u mojoj krvi, to je ta crvena krv koja me ispunjava i koja mi daje snagu i hrabrost. To sam ja, borac za slobodu i za opći napredak - priznaje nam Karabatić.

Foto: Privatni album

- Atmosfera na snimanju je fenomenalna. Nakon izbora sam se opustila jer obožavam, uz Hrvatsku, i Srbiju. Snimali smo scene u apartmanu, jacuzziju i hotelu. Drago mi je da će pjesma 'Fer igra' ugledati svjetlo dana za 20 dana - otkrila je Ava iz Beograda.

Nakon pjesme 'Fer igra' objavit će i pjesmu 'Predsjednica'.

- Naglasila bih da sam u svemu profesionalac. Vukla me avangarda. Imala sam svoju izložbu slika, knjigu… Sad ću u spotu imati i jednu divnu scenu. Jedan filmski poljubac. Baš sam htjela da to tako izgleda - zaključila je.