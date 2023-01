'Avatar 2' na kino blagajnama već je premašio zaradu od dvije milijarde dolara u svijetu...

'Avatar 2: Put vode' uspješno puni kino blagajne u Sjevernoj Americi i već je ušao u uski krug filmova koji su u svijetu premašili zaradu od dvije milijarde dolara, preliminarni su podaci specijalizirane tvrtke Exhibitor Relations, objavljeni u nedjelju.

POGLEDAJTE VIDEO:

S 19,7 milijuna dolara prihoda tijekom ovog vikenda (od petka do nedjelje) u Sjedinjenim Državama i Kanadi, u usporedbi s 31 milijun, koliko je zaradio prošli vikend, film Jamesa Camerona dominira na ljestvici najuspješnijih već šesti tjedan zaredom.

Foto: Courtesy of 20th Century Studios

Film je u Sjevernoj Americi zaradio gotovo 598 milijuna dolara, a u ostatku svijeta 1,43 milijarde, premašivši simboličnu granicu od 2 milijarde dolara. U povijesti filma dosad je takvu zaradu požnjelo samo šest filmova, među kojima su tri filmska ostvarenja ovoga uspješnog kanadskog filmaša ("Avatar", "Avatar 2" i "Titanik").

Dugo iščekivani nastavak znanstveno-fantastičnog blockbustera iz 2009. smješten je više od desetljeća nakon događaja iz prvog filma i odvija se pod vodom.

Petog vikenda prikazivanja u u kinima, "Mačak u čizmama 2: Posljednja želja" zauzeo je drugo mjesto sa zarađenih 11,5 milijuna dolara. U ovome filmu mačak, koji se prvi put pojavio u drugome izdanju "Shreka", a zatim i u kasnija dva nastavka, kreće u epsku avanturu povrata svojih nekadašnjih života jer ih je potrošio osam i ostao mu je samo jedan.

Foto: Courtesy of 20th Century Studios

Na trećem je mjestu sa zarađenih 9,8 milijuna dolara triler "M3GAN", priča o zastrašujućoj lutki, robotu programiranom da bude najbolji djetetov prijatelj i najveći saveznik roditelja.

Film "Missing" Nicka Johnsona i Willa Merricka, na četvrtom je mjestu s 9,3 milijuna dolara, ispred “The Worst Neighbor in the World,” s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi, koji je zaradio 9 milijuna dolara.

Na šestom je mjestu "Mayday" (5,3 milijuna dolara), na sedmom "House Party" (1,7 milijuna), na osmome "Me When I'm Reincarnated as a Slime" (1,5 milijun dolara), na devetom "Black Panther: Wakanda Forever" (1,4 milijuna) i na desetom "The Whale" (1,3 milijuna).

Najčitaniji članci