'Avatar: Put vode' dominira u kinima diljem Hrvatske, a po zaradi prijeti 'Titanicu' iz 1997.

Tijekom prošlog vikenda dugoočekivani film vizionarskog redatelja Jamesa Camerona prošao je impresivnu brojku od 200.000 gledatelja u hrvatskim kinima.

'Avatar: Put vode' se od početka distribucije nalazi na vrhu box office ljestvice a do sada ga je pogledalo ukupno 200.597 gledatelja sa zaradom od 1.484.430 eura, što ga smješta na impresivno drugo mjesto najuspješnijih filmova svih vremena u Hrvatskoj. Na prvom mjestu po zaradi je i dalje Titanic iz 1997. godine, no čini se da tako neće biti još dugo jer interes publike za novom spektakularnom avanturom Jamesa Camerona i dalje puni kino dvorane. Avatar: put vode rado gledaju cijele obitelji, kao i ljudi koji nisu bili u kinu od početka pandemije. Takav interes i dosadašnji rezultat filma je zasigurno izvrsna vijest za cijelu filmsku industriju.

Foto: Courtesy of 20th Century Studios

Snimiti nastavak najuspješnijeg filma svih vremena zastrašujući je izazov, ali ako je itko to mogao učiniti, zasigurno je to slavni James Cameron. On u svim svojim filmovima stvara iskustvo uranjanja u novi svijet, u kojem se gledatelji osjećaju kao da sudjeluju uz likove u njihovim avanturama. To nikada nije bilo bliže istini nego u filmu 'Avatar: Put vode' koji predstavlja novi kreativni zenit za izuzetno talentiranog redatelja koji, opet, pomiče granice filmskog pripovijedanja.

Stručno koristeći poboljšanu 3D tehnologiju, Cameron udubljuje filmske gledatelje u naraciju, omogućujući im da istinski dožive okruženje Pandore s bogatim detaljima i dajući im priliku da prijeđu njezinim veličanstvenim prostranstvima zajedno s hrabrim i odvažnim junacima Jakeom i Neytiri.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Iskustvo gledanja ovog filma u kinima je još uzbudljivije s obzirom na zadivljujuće slike i uvjerljivu priču koju su Cameron i njegovi suradnici uspjeli dočarati koristeći revolucionarnu tehnologiju, nudeći gledateljima pustolovinu koja oduzima dah – i zbog koje brže kuca srce – kakvu nikada dosad nisu vidjeli.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

U produkciji Camerona te Jona Landaua, u filmu glume Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang i Kate Winslet. Za scenarij su zaslužni James Cameron, Rick Jaffa i Amanda Silver. David Valdes i Richard Baneham su izvršni producenti filma.

Foto: Courtesy of 20th Century Studios

