Avril Lavigne prvi put dolazi u Hrvatsku: Nastupat će u Puli

Pop punk zvijezda Avril Lavigne (39) dolazi u pulsku Arenu 17. lipnja u sklopu turneje 'Love Sux'. Ovo će pjevačici biti prvi koncert u Hrvatskoj. Na europskoj turneji promovira svoj novi album 'Love Sux'.

Avril prvi album objavila sa 17 godina

Svoju je karijeru Avril započela kad je imala samo 16 godina. Tada je potpisala svoj prvi ugovor s diskografskom kućom. Godinu dana kasnije je objavila debitantski album 'Let Go' koji se rasprodao u 16 milijuna primjeraka.

Tako je njen prvi album postao najprodavaniji kanadski album i osmi najprodavaniji u 21. stoljeću. Na njemu se nalaze neki od njenih najvećih hitova, popu 'Complicated', 'Sk8ter Boi' i brojni drugi.

Foto: Morandi Terenghi/Press Association/PIXSELL

Upisana je u Guinnessovu knjigu rekorda

Lavigne je u svojoj karijeri osam puta bila nominirana i za Grammyja, a osvojila je čak osam Juno nagrada. Dobila je jednu MTV Music Awards nagradu, kao i jednu BRIT Music Awards nagradu.

Trenutačno drži Guinnessov rekord kao 'najmlađa solo izvođačica na vrhu britanske ljestvice', a sa svojim je hitovima završila na Billboardovoj Top 10 ljestvici 'Best of the 2000s'.

Foto: JASON FRANSON

POGLEDAJTE VIDEO: DANAS POČINJE ADVENT U ZAGREBU