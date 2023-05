Azelma o Ismetovom preljubu: 'Kad nešto takvo doživiš, sruši ti se svijet. Više to neću dozvoliti!'

Bio je to prvi i posljednji put i to se više neće ponoviti. To je nešto na što ja nisam ponosan. To je najgore u životu što sam ja učinio tako lijepoj ženi, ženi koju volim, progovorio je Ismet u showu 'Superpar'.

Ismet je prevario Azelmu davnih dana, a sada su otkrili koliko ih je to promijenilo kao par.

- Govorila sam da nešto osjetim, da osjetim da se nešto događa. Ne možeš me praviti budalom, nisam glupa. To žena osjeti - priznala je Azelma.

Ismet se pokušao opravdati te je rekao da mu je to bilo nametnuto i da ju nije htio prevariti.

Azelma se prisjetila teških trenutaka u braku kroz koje su prolazili, osim preljuba, tu se našlo i siromaštvo. Najviše od svega pogodilo ju je što je bila spremna sve učiniti za njega, dok on to nije cijenio.

- Svih tih godina, mnogo smo toga prošli. Baš kao i svaki par. No, mi smo stvarno prošli, i težak život, kada nismo imali ništa. Došli smo u stan u zimu, nema drva, djeca su mala. To je bilo preživljavanje i odnosu na ovo što danas imamo, to je bilo to. Borba je bila. Ja sam se borila i nikada nisam od njega odustala i nikada nisam rekla da mi je išta teško napraviti za njega i njegovu obitelj. Stalno sam svima bila na raspolaganju i onda kada takvo nešto čuješ i doživiš, sruši ti se svijet - rekla je.

Dodala je i kako ju je to učinilo boljom osobom. Promijenila se, prestala je biti čangrizava žena koja samo čisti i sprema. Posvetila se više sebi, a tvrdi da si više nikada neće dozvoliti da ju takve stvari diraju.

- Uredila sam kosu, napravila usne, nekako sam se više posvetila sebi i vidjela koliko vrijedim i da si više nikada ne dozvolim da me takve stvari dirnu. Da mogu zalupiti vratima i reći: 'doviđenja' - ispričala je.

