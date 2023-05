Azelma prekršila pravila u kući, a Martina završila u zavojima: 'Žrtvovala je nokat za pobjedu'

Osvanulo je novo jutro, a Azelma je priznala ostalima kako je spavala sama u dnevnom boravku jer je u 'zatvoru' hvata klaustrofobija.

Ismet se požalio Dragi kako njegova supruga ima problema s tlakom i srcem te kako nisu željeli istupiti i reći da ne bi išli u Par nijansi sive: 'Nadam se da joj nitko to neće zamjeriti, stvarno ne izmišlja… Ako bi se netko naljutio, to bi me baš povrijedilo'.

'Svjesna sam da kršim pravila i to mi je najgore od svega', priznala je Azelma.

Martina je priznala Ismaelu kako je jutros loše volje: 'Prvi dan da se ne osjećam zagrijano za igru. Uhvatilo me nešto'. Anamariju su i dalje mučile lažne nominacije, pogotovo činjenica da su Azelma i Ismet dobili gotovo sve narukvice.

- Kako se osjećaš kad si vidio da nas većina ne želi u kući - upitala je Filipa koji ju je tješio.

- Morali su ljudi tako odlučiti, čisto OK su to odigrali - rekao joj je pa je podsjetio na veselje ostalih kada je Enis obznanio da su eliminacije lažne.

Davor i Meri osamili su se kako bi prokomentirali jučerašnje eliminacije, a ona je priznala kako joj je iskreno drago što su Anamarija i Filip ostali.

- Za njega sam čuo da je jedini bio malo nesretan. Uporno nas želi izbaciti van, ali mu ne ide - komentirali su, pak, Anamarija i Filip Davora.

Meri i Azelma nastavile su komentirati konkurenciju te, po njihovu mišljenju, najjače karike u kući.

- Po meni, mala Veronika… Izgleda tiha, ali je jako inteligentna. Ta njena smirenost je dovodi u neku prednost - kazala je Meri.

Voditelj Enis Bešlagić okupio je parove. Na ukupnoj tablici trenutno najviše novca imaju Martina i Ismael, odličnih 3750 eura, a samo jedan euro manje Meri i Davor. Na posljednjem mjestu su Karmela i Tomislav s 1470 eura.

No sada je na redu novi ciklus, u kojem svi parovi ponovno kreću s novih 900 eura i sreća se može preokrenuti u svakom trenutku. Prvo se muškarci klade na svoje dame.

- Određenu hrpu ugljena žene će morati prebaciti s jedne na drugu stranu… Ali i ovu igru igramo u paru, vaše će se dame natjecati jedna protiv druge. Bit će potrebna spretnost i brzina. Izazov prolazi ona dama koja pobijedi svoju kolegicu - objasnio je Enis dečkima.

Drago je uložio 350 eura, baš kao i Dragan, Filip je odabrao 340, a Ismet 250. Tomislav je na Karmelu stavio 333 eura, a Ismael na Martinu najviših 401 euro. Davor je uložio 201 euro, a Max na Veroniku samo 100 eura.

U studiju je bio postavljen poligon, a Enis je djevojkama još jednom napomenuo da im je zadatak preko grede prenijeti 15 kilograma ugljena na svojim rukama i ubaciti ih u kantu. Njihovi partneri, za to vrijeme, trebali su 'uživati' ležeći u kadi punoj stajskog gnojiva, a taj je podatak posebno nasmijao dame.

Stiglo je vrijeme za odabir parova. Martina je odabrala Azelmu, Karmela Anamariju, Veronika se odlučila za Draginu Anamariju, a Meri i Verica bile su posljednji par.

Karmela i Anamarija krenule su eksplozivno, dok su ih njihovi partneri bodrili.

- Ležiš u onim govnima, a ona trči tamo, pa ja sam uživao, zamislio sam si da je to nešto ljekovito - šalio se Filip.

Karmela je u jednom trenutku i pala s grede, no hrabro se vratila i krenula dalje, ali Anamarija je ipak bila brža.

- Ne bih voljela da sam drugačije birala protivnika, ovdje sam prvenstveno radi izazova i natjecateljskog duha - nije bila previše razočarana Karmela.

Azelma i Martina već su bile spremne. I dok su dame šutjele i radile, Ismael i Ismet srčano su navijali. Martina je u žaru borbe uspjela čak i slomiti nokat, no ipak je bila za pola kilograma brža od Azelme.

'Žrtvovala nokat za pobjedu', poručio je Enis.

Anamarija i Veronika bile su iduće. Veronika je imala malih poteškoća pri hodanju po gredi, a Anamarija nije mogla nikako uhvatiti velike komade ugljena.

Na kraju je pobijedila upravo Veronika, a Max nije mogao sakriti ponos.

Posljednji par bile su Verica i Meri, a u napetoj borbi Verica je pobijedila za samo jedan kilogram.

No najdeblji kraj u izazovu ipak je izvukla Martina koja je zbog slomljenog nokta završila u zavojima. Unatoč svim mukama, Ismael i ona i na početku ovog kruga zasjeli su na prvo mjesto s 1301 eurom, dok su na dnu Anamarija i Drago s 550 eura.

A prije spavanja, Azelma se ponovno oprostila sa svojim Ismetom u Par nijansi sive pa otišla sama u dnevni boravak. 'Neka spava gdje god hoće, samo mora biti svjesna da se ljudi vjerojatno neće prilagođavati tome da ona spava u boravku', komentirao je Filip, podsjetivši je na pravilo o plaćanju penala ako promijeni smještaj koji je Ismetu i njoj dodijeljen.

- Nema veze! Ja imam čovjeka, pun ko brod! Pokušala sam se natjerati dolje, ne ide - rekla je iskreno.

