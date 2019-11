Baban: 'Nije nužno skinuti se da bi bila uspješna glumica...'

Znamo je čim je vidimo na malim ekranima jer nam je s ulogama u televizijskim serijama prirasla srcu. Angažmana joj ne manjka, trenutačno je gledamo u seriji 'Drugo ime ljubavi' na Novoj TV i svakom liku kojega glumi da poseban pečat zbog kojeg ga svi zapamtimo.

Unatoč tomu što naporno snima, jedva čeka svaki slobodan trenutak iskoristiti ponovno nešto radeći. Riječ je o svestranoj glumici Katarini Baban (31), koja se 2014. odvažila i osnovala modni brend Lilith by Katarina Baban. Njezine kreacije nose brojne slavne dame s hrvatske estrade, a istaknula je da je ne bi bilo strah živjeti samo od šivanja ako bi se slučajno dogodilo da više nikad ne dobije niti jednu ulogu.

“Najbolje godine”, “Zlatni dvori”, show “Tvoje lice zvuči poznato”, a sada i “Drugo ime ljubavi”. Kad ste kretali u svijet glume, jeste li maštali o tome da ćete imati ovoliko projekata iza sebe ili ste se barem potajno nadali?

Nadala sam se, vjerovala i maštala. Uživam u svom poslu i svaki projekt me čini sretnom i zahvalnom pa stoga vjerojatno i privlačim nove divne projekte.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U seriji “Drugo ime ljubavi” glumite Tamaru Ramljak, koja je na svašta spremna i negativka je. Volite li više glumiti pozitivke ili negativke?

Moram priznati da su mi negativke uvijek zanimljivije. Mislim da bi se puno glumaca složilo s time. Nude posebnu vrstu zaigranosti.

Kako ste uspjeli manipulatoricu kakva je Tamara ipak učiniti simpatičnom? Što vam je tu bilo najteže?

Vjerujem da je ispala simpatična jer jako uživam igrajući ovaj lik. Zaljubila sam se na prvo čitanje i jako sam željela igrati tu ženu. Iako na van djeluje drsko, bezobrazno i sebično, ona u sebi krije puno topline koju, nažalost, skriva maskom hladne žene. Život ju nije mazio pa je našla, kao i većina ljudi, dobar obrambeni mehanizam. Vrckava je, iskrena i svoja! Ne libi se reći što misli i ne zamara se tuđim mišljenjem. Mislim da publika uvijek zavoli takve likove.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Gluma je za vas poziv odmalena, ali kad ste znali da je to nešto čime se baš želite baviti u životu?

Oduvijek sam duboko u sebi znala. Scena me nenormalno privlačila od malih nogu. Tijekom odrastanja imala sam različite ideje o svojoj budućnosti, svašta sam htjela biti, ali gluma je uvijek bila na prvome mjestu. Sigurna sam da će tako i ostati.

Dok ste bili mali, jeste li pred ukućanima izvodili neke točke i što je to najčešće bilo?

Stalno! Imamo stare kasete koje to najbolje dokazuju. Hiperaktivna sam bila za poludit’. Čim bi se upalila kamera, počela bih pjevati, plesati i izvoditi gluposti. Najbolje mi je išlo izmišljanje pjesmice na licu mjesta.

Foto: Instagram

Glumite i u kazalištu i u serijama, a nedavno ste imali i prvu ulogu u filmu “Dom”. Promovira se kao najeksplicitniji domaći film zbog scena seksa. U njemu niste imali ulogu da ste se morali skinuti, ali da jeste, biste li to napravili?

Ne. Nisam pretjerani pobornik golotinje. Često ne vidim smisao u tome, pogotovo u današnje vrijeme kad smo zatrpani golotinjom samim ulaskom na društvene mreže. Postoje scene i filmovi gdje je to opravdano te postoji dobar razlog zbog kojeg je potrebna golotinja. Čak bih i za to morala razmisliti bih li bila spremna skinuti se do kraja. Kao glumicu te to, nažalost, trajno obilježi te se uvijek nekako ‘vuče’ uz tvoje ime. Ja jednostavno nisam taj tip, pa čak ni kad je umjetnost u pitanju.

Smatrate li da nije u redu što se zna osuđivati žene koje se odbiju skinuti za ulogu ili ih se, ako se skinu, opet osuđuje jer su se ogolile?

Živimo u vrijeme gdje svatko ima pravo na svoj izbor. Svaka žena ima pravo odluke što će raditi sa svojim tijelom. No iako živimo u ‘liberalnom’ vremenu, daleko smo od razumijevanja. Mlade glumice su u strahu da će si zatvoriti vrata ako odbiju takvu priliku jer im se najčešće tim zatvaranjem vrata i prijeti. No kako god da okreneš, ispada da nikad ne valja - ili si ‘ona što se pravi fina pa se neće skinuti’ ili si ‘ona koja se stalno skida’.

Foto: Instagram

Mislite li da i danas vrijedi ona izreka da se žena mora skinuti gola ili snimiti scenu seksa da bi uspjela kao glumica?

Apsolutno ne. Nisam se dosad niti jednom skinula gola pa svejedno mogu reći da sam uspjela, jer otkako sam počela raditi, nisam stala.

Kakve si uloge priželjkujete u budućnosti?

Raznolike. Voljela bih puno toga odigrati i veselim se svim novim projektima koji me čekaju. Divota ovog posla je što možeš biti tko god poželiš. Sa svakom novom ulogom upoznaješ neki novi djelić sebe.

Postoje glumci koji se ne mogu vidjeti na televiziji i nisu pogledali gotovo ništa što su snimili. Jeste li vi jedna od njih ili ipak “škicnete”?

Ja sam negdje između. Volim pogledati kako bih provjerila samu sebe je li rezultat onakav kako sam zamislila. No opet, s druge strane, ne volim gledati jer vidim sve pogreške i mane pa se nanerviram.

Koliko ste kritični prema sebi i oko čega najviše?

Jako sam kritična. Učim se biti blaža prema sebi i ne predbacivati si neke stvari. Pomalo sam kontrolfrik pa ne volim kad mi stvari izmiču iz kontrole. Tada sam najgora prema sebi.

Foto: Instagram

Od 2014. imate modni brend Lilith by Katarina Baban. Koliko vam je dugo trebalo da pokrenete posao?

Ne dugo. Ideja je došla spontano iz nedostatka glumačkog angažmana. Htjela sam si popuniti slobodno vrijeme pa sam odlučila upisati tečaj šivanja. Nakon nekoliko sašivenih komada pala mi je na pamet ideja o brendu. Čim mi je sinula ideja, počela sam raditi na realizaciji. Nisam tip osobe koja se puno dvoumi, nego krenem odmah pa probleme i prepreke rješavam po putu.

Brend sad postoji već pet godina i prepoznatljivi ste po eleganciji i senzualnosti. Imate modni brend čiji krojevi podsjećaju na 50-e i 60-e godine 20. stoljeća. Zašto bas taj period? Što vas tu posebno privlači?

Ženstvenost i elegancija. U tom periodu su mi žene izgledale besprijekorno; nikad vulgarno, a uvijek dotjerano s mjerom. Na tome i gradim svoj brend. Želim da se žena koja nosi moje haljine osjeća prekrasno, damski, nesputano, posebno i elegantno.

Foto: Instagram

Smatrate li da žene danas nemaju onu dozu zdravog ukusa kakav je bio bas polovicom prošlog stoljeća, nego žele biti vulgarne?

Danas se svašta nosi. Fura se stil da je sve nosivo te da sve ide jedno s drugim. S time se nikako ne slažem. Naježim se kad ugledam ženu u prekrasnoj haljini, a na nogama nosi ružne glomazne tenisice. Iz potrebe da sve budemo drukčije i originalne, opet smo došle na to da izgledamo identično i uniformirano.

Otkud inspiracija za imena haljina iz kolekcije? Jeste li možda upoznali neku osoba koja vam se svidjela pa ste po njoj nazvali neki odjevni komad?

Tako najčešće i bude. Nazovem je po prijateljicama i kolegicama koje su haljine toliko dobro isfurale da mi one prve padnu na pamet kad uhvatim tu haljinu u ruku. S obzirom na to da je sad već priličan broj modela izašao, ponekad sam u nedostatku s imenima pa inspiraciju pronađem na internetu. Ne biste vjerovali koliko divnih imena ima.

Foto: Instagram

Ako se ne varam, završili ste školu za modu i dizajn. Koliko vam je najviše trebalo za neki komad odjeće?

Hmmm... Nekoliko dana, ali samo zato što bih se razvlačila s poslom umjesto da bih sjela i zgotovila.

Da do kraja života više ne dobijete ni jednu ulogu, mislite li da biste mogli živjeti od šivanja haljina i prodaje?

Da. To je jedan od razloga zašto sam se i upustila u ovaj biznis. Želim si stvoriti sigurnost s obzirom na to da je glumački posao sve samo ne to.

Foto: Instagram

Tko je sve dosad od poznatih nosio vase kreacije? (Vidjeli smo da ste imali priliku odjenuti brojne vaše kolegice). Smatrate li da je bilo lakše pokrenuti posao zato što ste imali kolegice koje su ponosno nosile vaše komade?

Apsolutno! Imala sam veliku sreću što sam široj javnosti poznata po svojim glumačkim ulogama, tako da sam već u startu bila u velikoj prednosti naspram nekoga tko kreće od nule. Imala sam kolegice koje su s radošću promovirale novonastali brend i na tome sam im vječno zahvalna. Tu su Jelena Rozga, Doris Pinčić Rogoznica, Sementa Rajhard, Ecija Ojdanić, Martina Stjepanović, Kristina Krepela, Jagoda Kumrić, Lana Gojak i još mnogo njih..!

Ako ste za nekog posebno kreirali/šivali neku kombinaciju, možete li se prisjetiti nekih najčudnijih zahtjeva?

Bude tu svega, ali najčešće se uspijem dogovoriti s klijenticama tako da budu zadovoljne finalnim rezultatom. Djevojke koje redovito kupuju kod mene uvijek imaju poseban tretman tako da one mogu izmišljati koliko god žele, sve im ostvarim!

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ima li netko od poznatih (ili općenito) da vam nije platio kreaciju?

Ne, takvu situaciju nisam imala.

Planirate li se širiti na veće tržište, prvo u druge gradove u RH, a onda i u druge zemlje?

Što bi se reklo - iz vaših usta u božje uši.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

U vezi ste s osobnim trenerom Igorom Subotićem već nekoliko godina. Iako živite skupa, sigurno je teško uz vas posao i svakodnevne obveze isplanirati kako ćete provesti dan/tjedan. Kako se snalazite?

Ključ svega su razumijevanje i dobra komunikacija.

Živcira li vas kad vas pitaju kad ćete se vjenčati?

Jako.

