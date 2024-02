Baby Lasagna danas dolazi kući, Umag mu sprema iznenađenje!

Umoran, sretan i zahvalan sam. Jedva čekam doma u Umag, kaže nam Marko Purišić (28), aka Baby Lasagna. Predstavnik Hrvatske na Euroviziji u Švedskoj već tjedan dana je u Zagrebu, a danas kreće za rodnu Istru. Njegovi sugrađani spremaju mu doček.

- Plan je bio da doček bude u srijedu, no zbog kiše i lošeg vremena odgodit ćemo ga za kraj tjedna - doznajemo iz Grada.

POGLEDAJTE VIDEO: Građani Umaga o Baby Lasagnu

Pokretanje videa... 02:32 vox iz umaga o baby lazanji | Video: 24sata/Saša Miljević/PIXSELL

Vjerujemo da će loša prognoza vremena Marku dobro doći, jer će konačno malo predahnuti od nagle popularnosti. Skromnom i introvertiranom glazbeniku je zaručnica i redateljica Elizabeta Ružić, jedna od odgovornih što spot ''Rim tim tagi dim'' ima više od milijun pregleda na YouTubeu, najveća podrška.

Foto: HRT

Za Radio bravo! roker je otkrio da je s njom fenomenalno raditi, jer je smirena.

Sa zaručnicom uređuje kuću u Istri

- Spot su radili moj budući punac i moja zaručnica, on je snimao, ona je montirala, režirala, sve što nije držanje kamere. Bilo je fenomenalno, najteže nam je bilo naći kravu koja ima mlijeka… Zvali smo jedno šest, sedam ljudi, onda jedan kaže zovi drugoga itd. Tako smo čuli da neki lik u selu pored ima kravu, nismo mogli doći do njega, nego smo došli u selo autom, naletjeli na prvog čovjeka i rekli da smo čuli da netko ovdje ima krave. On je rekao: 'Imam ja kravu'. 'Ča moremo mi doći nešto snimiti?' 'Da, da dođite...' Došli smo tamo, pomuzli kravu, rekli hvala, popili čašu vina i otišli - ispričao je Marko.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Budući mladenci uređuju kuću nedaleko od Poreča u mjestu Kaštelir, otkud je Elizabeta.

- Veselim se životu u Kašteliru. Ne živim u velikom gradu, ali veselim se odlasku u još mirnije mjesto. Veselim se kopanju vrta, trganju grozja, branju ulika i ostalim poslovima koji idu ruku pod ruku sa životom na selu. A osim svakodnevice, zanima me kako će to isto okruženje utjecati na kreativni dio mene i kakve će pjesme izaći iz života u Kašteliru - izjavio je svojedobno.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Baby Lasagna surađuje s Huljićem i Pijerom

Njegova Elizabeta studirala je na Umjetničkoj akademiji u Splitu, smjer medijska umjetnost, a Marko je redovito putovao za Dalmaciju.

Foto: Istraživačice dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, Maja Kurilić i Dora Bagić

Nedavno je u Splitu bio prije Dore. Tamo je guštao u piću, hrani i pjesmi s Tončijem Huljićem.

Kako nam je tad rekao Tonči, njihov dvojica rade na novoj pjesmi, koju bi s Petrom Šegedinom Pijerom iz ''Superstara'' izveli na Melodijama Jadrana.

- Nek' se prvo fokusira na Euroviziju, pa ćemo se onda posvetiti festivalu - rekao nam je Tonči. U utorak se Baby Lasagna susreo s Pijerom.

Foto: RTL

- Drago mi je zbog njegove pobjede. Poslao sam mu čestitku i raduje me što ćemo u lipnju nastupiti zajedno. Naša pjesma je super - rekao nam je Pijero.

Foto: Renato Branđolica

U međuvremenu je pjesma ‘’Rim tim tagi dim’’ dobila Cesaricu za Hit siječnja.