Baby Lasagna i Käärijä po prvi put zajedno u Hrvatskoj! Evo gdje i kada nastupaju

Baby Lasagna i Käärijä po prvi put zajedno u Hrvatskoj! Evo gdje i kada nastupaju
Nakon prošlogodišnjeg nastupa na Terezijani, koji je obilježila iznimna reakcija publike, Baby Lasagna vraća se u Bjelovar – ovoga puta na istoj pozornici s Käärijom

Baby Lasagna i Käärijä prvi put zajedno nastupaju u Hrvatskoj – na 30. Terezijani u Bjelovaru.

Koncert je na rasporedu u nedjelju, 21. lipnja, a riječ je o izvođačima koji su kao predstavnici Hrvatske i Finske osvojili drugo mjesto, ali i status apsolutnih favorita publike diljem Europe.

Njihove pjesme 'Rim Tim Tagi Dim' i 'Cha Cha Cha' ubrzo su prerasle okvire natjecanja i postale koncertni hitovi na velikim europskim pozornicama, a 2026. godinu obilježavaju im brojne turneje i festivalski nastupi.

Nakon prošlogodišnjeg nastupa na Terezijani, koji je obilježila iznimna reakcija publike, Baby Lasagna vraća se u Bjelovar – ovoga puta na istoj pozornici s Käärijom.

Laura Sučec i Sven Pocrnić pobijedili su u 7. epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato nastupom kao Baby Lasagna i Käärijä, pa postoji mogućnost i njihovog susreta na 30. Terezijani.

Komentari 8
