Baby Lasagna o vjeri i depresiji: 'Volio bih postati poput svetaca koji su željeli umrijeti za Isusa'

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, ujedinio je Hrvatsku s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. Osvojio je 547 bodova i završio na drugom mjestu. Baby Lasagna osvojio je prvo mjesto po publici koja ga je nagradila s 337 bodova, dok je po žiriju završio na trećem mjestu s 210 bodova.

No, naš predstavnik govorio je za Bitno.net u ožujku kako mu se život promijenio kada se okrenuo vjeri.

- Volio bih postati poput svetaca koji su željeli umrijeti za svog Gospodina. Kao sv. Petar koji je tražio da ga razapnu naopačke. Istovremeno u meni postoji glas koji mi govori da nisam dovoljno hrabar ni jak. No ipak snažnije odjekuje ono: 'Ne boj se' - kazao im je ranije pobjednik publike Baby Lasagna.

- Nisam mogao boraviti s ljudima i bježao sam u izolaciju svog stana. Osjećao sam pritisak, kao da se moje srce nalazi u tuđoj šaci koja ga nemilosrdno stišće. Pratili su me umor i očaj, ukratko, upao sam u depresiju - ispričao je Marko za Bitno.net u ožujku.

Iako je uspio skinuti više od 30 kilograma, rješavao ispite na fakultetu i bio u sretnoj vezi, osjećao je prazninu koju ništa od toga nije moglo ispuniti. Kontaktirao je svog oca koji je točno znao što mu je potrebno i odveo Marka k prijatelju svećeniku na razgovor. Nakon tog susreta, tama je polako počela nestajati, a njeno mjesto zauzimali su sreća i osjećaj ispunjenosti.

Rođeni Umažanin redovit je u crkvi, a svoju vjeru će folklorno prakticirati gotovo cijelog svog života.

- Prvi put u crkvi sam htio slušati, a ne pričati. Što mi, Bože, želiš reći? Kako mi možeš pomoći? I primio sam odgovor. Nije to bio audio upućen ušima, već više osjećaj u srcu kojim mi je Bog poručio: ‘Moj si.’ Bog je za mene tada postao živa osoba. Čim se sjetim tih riječi, zaplačem... - priznao je svojedobno skromni Marko koji je 's Bogom natrag dobio samog sebe'.

Nakon susreta sa svećenikom, prestao je slušati neke bendove čija su ikonografija i pjesme bile suprotne njegovim uvjerenjima, ali to se sve dogodilo prirodno. No, živjeti u vjeri za Marka ne znači da je to život 'u sedmom nebu'.

- Moja prva naivnost nakon obraćenja bila je misliti da će život biti lakši. Tama je, doduše, nestala iz srca i nju je zamijenilo svjetlo, ali patnje i dalje postoje. Očekivao sam da će Bog biti poput nekog menadžera koji će mi voditi život i rješavati probleme, kad ono… izazovi i borba. No moram reći da u toj borbi napredujem - rekao je ranije.

Dodao je da ima i osjećaj da mu vrijeme s Bogom klizi iz ruku zbog slave koja mu se dogodila i sve većih obveza. Zbog toga se zna pitati je li ovakav način života uopće za njega.

- Moj je san oduvijek bio živjeti od glazbe, ali ponekad nisam siguran je li to i Božja volja za mene. Inspiriraju me sveci, njihova skromnost i siromaštvo te se pitam kako to dvoje pomiriti. Pa opet, možda je baš potrebno u ovom mulju koji zovemo glazbom donijeti nešto što nisu samo seks, droge i lake note. To je sljedeća tema o kojoj ću razgovarati s duhovnikom - rekao je.

Upravo je Marko autor i jedne duhovne pjesme 'Ne daj mi Oče' koja trenutno ima više od 130 tisuća pregleda na YouTubeu. Pjesmu je objavila i župa sv. Kuzme i Damjana u Kuzmici te pohvalili javno svjedočenje vjere našeg predstavnika na Eurosongu.

POSLUŠAJTE PJESMU: