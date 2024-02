Baby Lasagna nije samo Rim Tim Tagi Dim: Pjeva o ozbiljnim stvarima i odličan je glazbenik!

Hrvatska vjerojatno nikad nije imala tako izraženog favorita na Dori kao što je bio ovogodišnji Baby Lasagna, a teško se sjetiti slične situacije i s davnih jugoslavenskih natjecanja za pjesmu Evrovizije. Iako su najveći laici, čuvši njegovu pjesmu, brzo i lako mogli doći do zaključka da je Marko Purišić ispoštovao sve kriterije nužne za uspjeh na Dori, bilo je glazbenih kritičara koji su u svojim prvim komentarima tu stvar, pogrešno i nepotrebno, proglašavali najgorom. No Purišić jako dobro zna o čemu pjeva i kojoj se publici obraća, na Dori je njegov tekst govorio o anksioznom mladiću, prije par mjeseci je izbacio i pjesmu o toksičnoj pozitivnosti ("Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much"), pa stvar "IG Boi" o klincu koji samo želi biti "instagram boy"...

Purišić nikog nije pokušavao uvjeriti da mu je glazba posve originalna, nije bježao ni od usporedbi s glazbom Rammsteina, a očito je i na prozivke da kopira Finca Käärijä odgovorio slegnuvši ramenima, pa na Dori odjenuo kostim s gotovo jednako 'pufastim' rukavima kakve je Finac imao u Engleskoj.

Uspjeh tog dečka nije slučajan, on je ozbiljan glazbenik, godinama je bio gitarist u hrvatskom rock bendu Manntra (zovu ih i umaškom metal-mašinom, na Dori 2019. bili su vrlo dobri četvrti s pjesmom "In the Shadows" i siguno bi na Eurosongu bolje prošli od Roka Blaževića). Malo je onih koji znaju da je Manntra izuzetno uspješna u Njemačkoj, na sceni takozvanog nu-metal pravca (new urban metal, još poznat i kao new metal, aggro metal ili nü metal, spoj metala, punka, hip hopa i crossovera, nije ni talijanski Måneskin svojim zvukom daleko od te priče).Manntra je prvi bend iz Hrvatske koji je, nakon više od trideset godina, u jesen prošle godine ostvario plasman na Službenu top-listu albuma u Njemačkoj prema podacima koje izlistava Offiziele Deutsche Charts. Članovi grupe Manntra su s albumom War of the Heathens, na izvještaju s datumom od 29. rujna 2023., nadmašili tjedne rezultate od niza svjetski poznatih izvođača kao što su Rammstein, Harry Styles, Thirty Seconds to Mars, Linkin Park, Miley Cyrus. A Njemačka je, valja podsjetiti, četvrto najveće glazbeno tržište na svijetu, odmah nakon SAD-a, Japana i Velike Britanije.

Odlična je vijest bila pobjeda Leta 3 na prošlogodišnjoj Dori. Dobra je i priča oko Baby Lasagne. I ne, nije on samo Rim Tim Tagi Dim.