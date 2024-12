Baby Lasagna stiže iduće godine na 13. Forestland: 'Postao je baš glas generacije koji osvaja sve'

Od 18. do 19. srpnja, Brezje kraj Čakovca ponovo će biti domaćin festivalu Forestland. Po 13. puta tako će tisuće pohrliti u idilični ambijent šuma i livada i postati dijelom pokreta, obitelji i festivala glazbe „Forestland“.

Čak 60 artista nastupat će i ove godine na najvećem kontinentalnom festivalu, s tradicijom od gotovo desetljeće i pol, a prvi od njih je Baby Lasagna i njegov bend!

Foto: Forestland Festival

„Baby Lasagna izvođač je kojeg zovu glasom nove generacije, osvojio je naša srca proteklog proljeća emotivnim nastupima na Euroviziji, na brojnim festivalima, ali i na samostalnim koncertima u Zagrebu i šire. Nismo dugo dvojili kada smo stvarali line-up za 2025. i brzo smo se odlučili da Baby Lasagna mora postati dio naše Forest obitelji“ rekao je Saša Mikac, booking manager festivala.

„Nakon prošloljetnog spektakla u šumi Forestlanda, kada su nam stigli Shaquille O'Neal i Fedde Le Grand, čast nam je kao prvog izvođača novog Forestlanda najaviti baš domaću superzvijezdu Baby Lasagnu“ dodaje Saša Mikac. „Marko Purišić i njegov bend će se vratiti u Hrvatsku nakon EU/UK turneje u kojoj će posjetiti 16 država i odraditi 21 koncert, a očekujemo i novi album koji bi trebao stići uskoro.“

Kroz proteklih 12 festivalskih izdanja, festivalom je prošlo preko četiri stotine izvođača, nastupali su artisti, pjevači, DJ-i i performeri od Australije do Meksika i SAD-a, od Norveške i Švedske, do Makedonije, Srbije, Slovenije i Italije.

Foto: Andreas Kammerhofer

„Forestland je jedan od najdugovječnijih naših festivala, nastao je ovdje u Međimurju kao inicijativa nekolicine mladića, održava se u kontinuitetu te smo prepoznati u regiji i svijetu“ počinje Krešo Biškup iz organizacije Foresta.

„Uvijek razmišljamo što možemo bolje, jače, drukčije. Forest gradimo 365 dana, odvija se tijekom 48 sati, pa često sve što smo stvorili publika i ne konzumira. U 2025. smo odlučili napraviti zaokret, povratak originalnom dojmu festivala, ali i dodati jedan novi rock - elektro zvuk koji stvaraju umjetnici poput Baby Lasagne.“ Forestland će se u 2025. održati od 18. do 19. srpnja na dobro poznatoj lokaciji Forestland Parka.

Foto: Forestland Festival

„U dobro poznatom formatu festivala, Forest25 traje od petka sve do nedjelje u podne, tri pozornice su dobro poznate, od Forestrooma, do Forestland stagea, a tu je i treći stage koji je uvijek malo iznenađenje. Pripremamo nekoliko iznenađenja, a upravo taj dio Circus Arborum, ili šumski cirkuski trg, je nešto novo“ nastavlja Krešo. „Protekle dvije godine bile su zahtjevne s vremenom, no nadamo se da će nas ovog puta zaobići takvi izazovi i da će tisuće posjetitelja uživati u svemu što planiramo. Novo izdanje nosi razne novosti, a sve to ćemo najavljivati kroz zimu i proljeće, kako se pripreme nastavljaju.“

Osim glazbenog djela, na Forestu nas očekuje i poznati Forest Tattoo, Graffiti Jam, Čudesna šuma, ali i spektakularan noćni light show, te naravno, ples pod zvijezdama na jedinom festivalu u Hrvatskoj gdje glazba ne staje.

Foto: Forestland Festival

Ulaznice će se moći pronaći u sustavu ulaz.hr odnosno na novom portalu za ulaznice na Sjeveru Hrvatske, od 15. siječnja i to po prvoj popularnoj cijeni već od 25 eura za oba festivalska dana.