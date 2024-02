Baby Lasagna već se vrti na radijima devet država Europe

Nakon osvajanja Dore, 'Rim tim tagi dim' polako osvaja i radijske etere diljem Europe. Baby Lasagna se proteklog tjedna puštao u devet država na 38 radijskih postaja, donosi Top charts. Španjolska, Švedska, Poljska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija samo su neke od država.

Osim pobjedničke pjesme, puštali su se i raniji singlovi Baby Lasagne - 'IG boy' i 'Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much' koja se emitirala i na jednom radiju u Sjedinjenim američkim državama.

Foto: screenshoot/top-charts.com

'Rim tim tagi dim' je na službenom YouTube kanalu Eurosonga u jedan dan preslušan preko pola milijuna puta, dok finalni nastup s Dore broji preko 800.000 pregleda. Službeni spot je već prešao milijun klikova.

Foto: Renato Branđolica

Hrvatska se trenutno nalazi na drugom mjestu eurovizijskih kladionica sa šansom za pobjedu od 11%. Ispred nas je Ukrajina sa 16%, a s osam posto su Talijani na trećem mjestu.

Podsjetimo, Željko Mesar, Igor Geržina, Dražen Miočić, Robert Urlić, Tomislav Krizmanić i Ema Gross svojom odlukom ostavili su Lasagnu kao rezervu, odnosno na 25. mjestu te ga nisu predvidjeli kao adekvatnog kandidata u prvoj postavi ovogodišnje Dore.

- Ja nemam veze s tim, otišao sam od tamo prije dva mjeseca - rekao nam je predsjednik žirija Mesar u telefonskom razgovoru jučer. Na naše pitanje je li onda sudjelovao u glasanju, odgovara: 'Zovite odgovorne ljude, molim vas'.