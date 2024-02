Baby Lasagna za 24sata: 'Neću dugo slaviti, volim leći rano. A mama? Ekstremno je ponosna'

Baby Lasagna, odnosno pravim imenom Marko Purišić, odnio je pobjedu na Dori te će predstavljati Hrvatsku u Švedskoj na Eurosongu. Ovaj glazbenik iz Umaga je nakon pobjede otkrio za 24sata kako se osjeća i slijedi li veliki tulum da proslavi pobjedu.

- Neću slaviti cijelu noć, ja volim ići rano spavati. Inače legnem već oko 21.30 - rekao nam je.

Foto: Renato Branđolica

Ranije je na konferenciji za medije pustio suzu na pitanje kome bi posvetio pjesmu. Rekao je tada kako je teško posvetiti pjesmu jednoj osobi, ali da mu je obitelj 'broj jedan'.

POGLEDAJTE VIDEO: Severina čestitala Baby Lasagni

Pokretanje videa ... 00:27 dora 2024 - severina čestita baby lasagni | Video: 24sata Video

'Mama je ekstremno ponosna'

- Vjera mi je najvažnija u životu. Vjera i obitelj. Volim svoju obitelj, s njima sam u dobrim odnosima - rekao je Baby Lasagna te dodao kako je uspio porazgovarati i sa svojom mamom.

Foto: Screenshot/

- Ona je ekstremno ponosna - poručio je. Dodao je kako je uvijek imao podršku svojih roditelja.

- Uvijek su nas podržavali, brata i mene. Brinuli se o fakultetima i školi. Bez njihove podrške ne bih uspio - poručio je.

Osim obitelji, u njegovom pothvatu ga podržava i djevojka Elizabeta koja je i napravila glazbeni spot za 'Rim Tim Tagi Dim'. Ranije je na konferenciji za medije rekao kako nije stigao ni popričati s njome, samo ju je zagrlio.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Otkrio nam je i da mu nedostaje Umag.

- Tjedan dana sam već tu i jako mi fali. Jedva čekam ići doma - poručio je.

Baby Lasagna nam je ispričao i da je imao glumačke ambicije, no da je ubrzo shvatio da to nije za njega. No, njegove brojne obožavatelje ionako više zanima glazba, kao i energičan ples koji je izveo na pozornici.

Foto: Renato Branđolica

- Dio sam improvizirao, a dio je napravila koreografkinja - otkrio nam je.

Odgovorio i Lovrenu

Osvrnuo se i na komentar nogometaša Dejana Lovrena koji je negativno komentirao njegov prolazak na Eurosong.

- Ubjedili su vas da ste za ovo glasali, demonizam. Fuj - napisao je Lovren uz snimku Baby Lasagne na svom televizoru.

Foto: Renato Branđolica

Baby Lasagna rekao nam je da mu je žao što nogometaš tako misli.

- Nije moj cilj da ispadne tako. Nadam se da će se 'potruditi' da me upozna i da vidi da sam baš obratno od toga - rekao je.