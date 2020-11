Bačić se 'bacila' u poduzetničke vode: Dizajnirala uske haljine

Haljine ce biti za sve žene, bit će uskih modela i za obline, širi modeli, bokovi, za svakoga po nešto, na prvom mjestu ću ih ja nositi, poručila je pjevačica

<p>Pjevačica <strong>Lidija Bačić</strong> (35), zvana Lille 'bacila' se u poduzetničke vode. Ima vlastitu kolekciju haljina, a čini se da se vodila motom - usko, uže. Modna kreatorica Ivana Jurić pomogla je Lidiji u kreacijama. </p><p>- Ja preferiram da se uvijek istaknu obline, ali je simpatično i lijepo da nešto onako lagano pada, a opet je vidljivo kad je netko zgodan - rekla je Lidija za <a href="https://www.rtl.hr/tabloid/zvijezde/domace-zvijezde/3930704/ekskluzivno-lidija-bacic-prosirila-biznis-dizajnirala-je-vecernje-haljine/?fbclid=IwAR2a4rjHjBt4Ai1FNqhRX2diz27qYmE87HSuR11mZra99dzF4EzpXGjxDw0" target="_blank">RTL Exkluziv</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lidija Bačić pjeva 'Savage Love'</strong></p><p>Ivana i Lidija već se dugo poznaju. Lidija je iznijela svoje ideje, a Ivana je sve nacrtala. Skupa su donosile odluke o detaljima. </p><p>- Haljine ce biti za sve žene, bit će uskih modela i za obline, širi modeli, bokovi, za svakoga po nešto, na prvom mjestu ću ih ja nositi - poručila je pjevačica. </p><p>Za nekoliko dana izlazi njezina prva kolekcija, a na listi Lidijinih želja ima i traperice. Lidija već odavno se vodi onim 'treba isticati glas i stas'.</p><p>- A Bože moj, ako izgledaš dobro, normalno da ćeš to i pokazati. Pa uvijek sam ja imala guze... Kad sam bila mala, to mi je sestra onda pričala, kada sam već bila svjesnija sebe. Uvijek si trčkarala ti, a iza tebe tvoja prčasta guza... Ili se rodiš s tim ili se ne rodiš s tim. Ali naravno, ja mislim da se i u teretani može to, ali ne baš skroz, ako je nisi imao niti ne možeš - govori pjevačica. </p><p><strong>POGLEDAJTE ZVIJEZDE VRIŠTE S LIDIJOM BAČIĆ:</strong></p>