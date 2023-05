'Back vokal' Leta 3, Nera Mamić gledat će Letovce iz birca: Uz ŠČ mantru prizivam im pobjedu!

Otkada je pjevač Damir Martinović Mrle (61) objavio spektakularnu obradu back vokala u pjesmi 'Mama ŠČ', Osječanka Nera Mamić koja stoji iza toga, nije mogla ni sanjati da će se video toliko proširiti i izazvati pozitivne reakcije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nera je umjetnica samostalnih izvedbi i skladbi, vokalna mentorica u Yamaha Music School Osijek i Music Art Incubatoru, ali i frontmanica neo-soul banda Updown i electro-funk banda Electric Corn, za Let 3 otpjevala je ‘back-vokal’, a do suradnje s Letovcima došlo je preko Nerinog dugogodišnjeg prijatelja i suradnika.

- Do suradnje je došlo preko Olje Dešića koji je raspisao taj aranžman, dugogodišnji mi je suradnik i veliki prijatelj. On je od ‘92. suradnik Leta 3 tako da je to sve povezano. Olja i ja smo si na brzom biranju kad su muzički projekti u pitanju, pa sam dobila poziv i za ovaj veliki projekt. Bio je jako kratak rok, od danas do sutra, ali volim tu paniku kad je umjetnost u pitanju. Jako sam zahvalna, ne mogu uopće verbalizirati kolika zahvalnost je trenutačno u meni i prema Olji i prema Letu 3 koji su iskazali to povjerenje - otkrila nam je Nera.

Foto: Tomislav Šilovinac

- Do suradnje je došlo preko Olje Dešića koji je moj dugogodišnji suradnik i veliki prijatelj s kojim surađujem već godinama. On je također dugogodišnji suradnik Leta 3 tako da je to sve povezano. Olja i ja smo na brzom biranju kad su muzički projekti u pitanju, pa nam je tako i za ovaj projekt doslovno trebalo od danas do sutra snimiti. Bio je jako kratak rok, poziv je bio upućen meni. Jako sam zahvalna, ne mogu uopće verbalizirati kolika zahvalnost je trenutačno u meni i prema Olji i prema Letu 3 koji su iskazali to povjerenje - otkrila nam je Nera.

Foto: Tomislav Šilovinac

Nakon što se Mrle pohvalio svojim back vokalima na društvenim mrežama, Nera je ostala ugodno iznenađena.

- Bila sam van sebe, iako sam u neku ruku očekivala da će se to dogoditi. Jako je fora to čuti s malim odmakom. Ja sam to snimila i išla dalje. Kad je taj video postao viralan i kad se počeo dijeliti, tu je tek buknula informacija sam to bila ja. Uži krug obitelji i prijatelji su naravno znali da sam dio te pjesme ali sad svi znaju pa moj podznak u Lavu uživa - kaže.

Veliki je fan Leta 3, kojeg, nažalost, još nije upoznala. Izvedbu je snimila u svoja četiri zida, a nije mogla ni sanjati da će njezina izvedba završiti u finalu Eurosonga.

Foto: Tomislav Šilovinac

- Nismo se još vidjeli uživo, ali držim fige da se to dogodi jer sam veliki fan i jako mi laska što sam dijelom ovoga svega. Baš bih voljela da se upoznamo, vjerujem da su ultra zabavno društvo. Ja sam imala tu sreću da sam iz topline svoga doma, iz male neizolirane sobice na svojoj nesavršenoj opremi snimila to, tako da ja zapravo ja nisam bila u studiju Leta 3, nisam imala direktan kontakt. Iz nekog komfora svoje sobe sam snimila nešto za što u tom trenutku snimanja nisam imala pojma da će završiti ni na natječaju za Doru, u konačnici pobjediti na Dori, a ni završiti u finalu Eurosonga. Koji ludi scenarij! Čula sam se s Mrletom tek nakon, bio je uistinu zadovoljan i sretan kako to zvuči, a i ja sam bila sretna samim time što je on odobrio na taj način - ispričala nam je.

Foto: Tomislav Šilovinac

Večeras će Letovci nastupiti u finalu Eurosonga, a Nera je uvjerena da će proći dalje.

- Očekujem da će biti svoji, zapravo ono što rade više od 35 godina, a što je imenom i prezimenom konceptualna umjetnost u koju imaju neupitnu vjeru, baš vjeruju u svaki atom onoga što rade. Nadam se pobjedi, navijam za njih i vjerojatno ću pratiti u lokalnom bircu u Osijeku. Uz ŠČ mantru prizivam pobjedu, uopće ne sumnjam - priznala je Nera.

Najčitaniji članci