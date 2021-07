Prije kad bih znala pojesti komad mesa, onda bih dva sata odspavala, a sada sam čila, mila, vesela. Čak mi je i maserka rekla da mi je bolji tonus kože, izjavila je za Novu TV pjevačica Nina Badrić koja je u potpunosti promijenila neke životne navike što su primijetili i pratitelji na društvenim mrežama.

- Pa to mi je prirodno nekako došlo. Super mi je, osjećam se bistro, zdravo, odlično i nisam umorna - dodala je Nina, koja već neko vrijeme ne jede meso.

Pjevačica često objavljuje fotke na kojima izgleda prelijepo, a u komentarima dobiva mnoštvo pohvala obožavatelja.

S obzirom na to da je prošle godine 7. ožujka održala zadnji veliki koncert pred publikom zbog pandemije korona virus, Badrić s pratiteljima najčešće komunicira preko društvenih mreža.

- Ovo su teška vremena za sve, ne samo za nas glazbenike. No mi smo jedini od početka ‘lockdowna’ ostali bez ikakve mogućnosti za rad. Prihvatila sam situaciju takva kakva je i ne zanosim se time da ćemo početi raditi do sredine iduće godine. Ova situacija je iskristalizirala osobe i odnose. Izvukla je pravo lice ljudi. Tko je bio dobar, taj je još bolji, a tko je zao, to više ne može skriti - komentirala je Nina na početku ove godine u intervjuu u kojem se osvrnula na pandemiju koja je pokosila svijet.