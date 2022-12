Badrić o Massimu: 'Svim srcem sam vjerovala da je to bitka iz koje češ izaći kao pobjednik...'

Hrvatsku javnost šokirala je vijest o smrti velikog glazbenika, Massima Savića koji nas je napustio u 61 godini. Pjevač je navodno imao karcinom pluća. Brojni su se oprostili od njega, a među njima je i Nina Badrić.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kad bez riječi ostaneš - napisala je pjevačica, a zatim dodala:

- Svim srcem vjerovala sam da je ovo samo još jedna bitka iz koje ces izaći kao pobjednik.Kao i uvijek do sada…Velik čovjek izniman umjetnik nezaboravan u svakom pogledu…Iskrena sućut obitelji. Zauvijek češ biti tu.

Foto: HRT

Pjevačica je podijelila i video iz HRT-ove emisije 'A strana' na kojem ona i Massimo zajedno pjevaju pjesmu 'Stranac u noći'.

Foto: HRT

Prisjetimo se, od Massima se oprostio i voditelj i novinar Romano Bolković. U podužoj objavi na društvenoj mreži prisjetio se glazbenika, ali i njegovog zdravstvenog stanja na posljednjem koncertu u zagrebačkoj Areni.

- Massimo je imao koncert u Areni. Kazao je tom mom gostu, svome liječniku, da mu je to životni koncert. Čovjek mu je odgovorio da nije moguće da ga održi, da će taj životni koncert ugroziti njegov život. Massimo je mirno rekao da je upravo zato došao zamoliti da u backstageu bude taj moj gost, izuzetan čovjek, doktor, i njegova medicinska ekipa. Pa ako što krene po zlu, da se nađu Doktor ga je gledao par trenutaka i nije vjerovao što mu Massimo predlaže, no prije no što je išta odgovorio Massimo je rekao: 'Doktore, s vama ili bez vas, ja ću taj koncert održati. Jer to je moj životni koncert, ponavljam vam' - pisalo je u objavi.

Foto: HRT

Najčitaniji članci