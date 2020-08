No dok ponovno ne po\u010dne nastupati Nina krati vrijeme na moru. S Vilijem i Jasminkom je 'okinula' fotografiju pa je objavila na Instagramu. Ministar je odjenuo\u00a0kratke hla\u010de, ljetnu ko\u0161ulju i sun\u010dane nao\u010dale i sjedi na barskoj stolici. Nina i njegova supruga stale su iza njega.\u00a0

Badrić pozirala s Berošem na Hvaru: Ostanimo negativni!

Pjevačica odmara dok joj se ponovno ne omogući da nastupa na koncertima. Trenutačno je na Hvaru gdje je srela ministra Beroša i njegovu suprugu Jasminku

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> (55) posljednjih nekoliko mjeseci neumorno radi. Otkako je pandemija korona virusa uzela maha u Hrvatskoj, ne prestaje izvještavati građane o svakoj novoj situaciji. Iako brojimo velik broj zaraženih posljednjih nekoliko dana, Viliju je trebao predah pa je skoknuo do Hvara.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Beroš predstavio aplikaciju za suzbijanje korone</strong></p><p>Društvo mu pravi supruga <strong>Jasminka</strong>, a pridružila se i pjevačica <strong>Nina Badrić</strong> (48), koja se nedavno žalila na mjere protiv suzbijanja pandemije. Kao i većini glazbenika otkazani su joj koncerti pa je digla uzbunu nakon što je najavila kako je spremna prosvjedovati ukoliko im se ponovno ne omogući rad. Čak je apelirala na odgovorna ministarstva.</p><p>No dok ponovno ne počne nastupati Nina krati vrijeme na moru. S Vilijem i Jasminkom je 'okinula' fotografiju pa je objavila na Instagramu. Ministar je odjenuo kratke hlače, ljetnu košulju i sunčane naočale i sjedi na barskoj stolici. Nina i njegova supruga stale su iza njega. </p><p>- Da mi kompa bude Mažuranić, frend Stjepan Radić, prijatelj Marulić, k'o buraz Vili Beroš - napisala je pjevačica u opis fotografije, vodeći se riječima iz teksta pjesme 'Hrvatski velikani' zagrebačkog hip hop sastava Tram 11. Uz to, napisala je 'ostanimo negativni', referirajući se na pandemiju.</p><p>Pratitelje je razveselila fotografijom, a ako je suditi prema njihovim komentarima, bilo im je drago vidjeti Beroša u opuštenom izdanju. No nadovezali su se i oni koji su se našalili kako će ubrzo biti koncerata svaki dan, čim se Nina susrela s ministrom. </p>