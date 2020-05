Bahra savjetuje: 'Žena mora zaslužiti da dobije orgazam...'

Kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Bahra Zahirović (54) nakon sudjelovanja u ljubavnoj emisiji postala je reality zvijezda, a nedavno je sudjelovala u kvizu '10 pitanja' i stekla nove obožavatelje. Njene mudre izreke nazvane su bahrizmi, a za Exkluziv je ispričala kako je odmah znala da će biti popularna jer ona to zna prepoznati.

Foto: RTL

- Imam neke proročanske vještine. Što se tiče moje istinite vizualne sposobnosti i osjećaja moći, to je sve nadovezano jer ja u svakome mogu odgonetnuti njegovu karakteristiku samo da me pogleda u oči - kaže 'proročica' Bahra.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Ljubav je na selu'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najdraži sport joj je tjelovježba, a želja joj je otići na Olimpijadu. Iako je dosad bila u izolaciji i pridržavala se svih mjera i uputa Stožera, redovito je vježbala u svom vrtu. Navela je top pet stvari koje ljudi u životu trebaju primjenjivati kako bi živjeli sretan i skladan život. Savjeti se tiču ljubavi, seksa, mode, Influencera i sporta.

Foto: RTL

- Trebate njegovati svoju polovicu, od prve početne faze upoznavanja, uputite joj divan osmijeh i poljubac koji će osvojiti sve, rasplamsati ljubav u visine - savjetuje dobro upućena Bahra, koja zna i kako treba voditi ljubav:

- Za početak vođenja ljubavi treba dobro popričati, podružiti se, zajedno nešto pojesti, otuširati se i izmasirati, dobra predigra, žena je ta koja mora zaslužiti da dobije orgazam, a onda ona to mora uzvratiti svom partneru. To je za mene kvaliteta ljubavi - tvrdi. Dodala je kako je ona moderna žena koja se voli dotjerivati, i svima dala savjet da ostanu moderni i da drže do sebe i svog izgleda.

Foto: RTL

Potom se osvrnula i na mlade koji su u današnje vrijeme stalno na društvenim mrežama, prozvani su Influencerima i sad ih drugi prate i kreiraju život prema njihovu.

- Želim uputiti savjet Influencerima... Malo se previše režiraju putem društvenih mreža, mukte zarađuju. I ja bih to voljela, nek' meni netko pomogne. Ali ja želim raditi sa svojih deset prstiju - ispričala je. Kad sve bude kako treba, nastavlja, otići će u Maksimir, a tjelovježbu preporučuje svima kako bi se što bolje relaksirali od svih nedaća koje je sa sobom donijela korona.

Foto: Privatni album

POGLEDAJTE NOVI SHOW 'DESERTI OD OKA': Lovac Dean Kotiga u kuhinji - je li bolji slastičar ili influencer?!