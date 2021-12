Srpski rock pjevač Momčilo Bajagić Bajaga (61) poznat je po svom glazbenom uspjehu, ali kada se radi o njegovom privatnom životu malo se toga zna. Ipak, odlučio se prisjetiti studentskih dana i podijeliti zanimljiv izbor fakulteta koji je svojedobno upisao.

Legendarni glazbenik studirao je ni više ni manje nuklearnu fiziku i to samo kako bi mogao svirati s Ribljom čorbom.

- To je bilo čisto iz tehničkih razloga, ja sam počeo tada svirati u Ribljoj Čorbi i nisam mislio tada nešto studirati. Tada se moglo odgoditi vojsku do 27. godine i onda ste morali upisati neki fakultet. To je zaista bilo smiješno, zato što nuklearnu fiziku nitko nije htio upisati. Bilo je 20 slobodnih mjesta, a nas šest se prijavilo. Samo jedna djevojka je stvarno došla sa željom da to upiše, a nas petorica smo se prijavili samo da bismo imali potvrdu za vojsku kako bih mogao ići svirati sa Ribljom čorbom - ispričao je glazbenik za Kurir.

No nuklearna fizika ga nije toliko zaintrigirala pa je odlučio upisati drugi fakultet, ali ni taj nije završio.

- Stvarno me nije zanimala nuklearna fizika. Iz matematike sam bio najslabiji u gimnaziji, bio sam društveni smjer i stvarno nisam bio za prirodne znanosti. Profesor koji nas je dočekao na fakultetu bio je vrlo očajan što nema studenta, krenuo nas je da uvjeravati kako je budućnost u nuklearnoj fizici. Ja nisam mogao zapamtiti predmete kako se zovu, samo sam jedan zapamtio, nuklearnu termodinamiku. Tad sam također htio upisati povijest umjetnosti, pa potom klasičnu povijest. Razmišljao sam onda što da radim kao profesor povijesti, pa sam na kraju upisao Jugoslavensku i svjetsku književnost na Filološkom fakultetu. To sam stvarno htio studirati, ali krenulo je sa Ribljom čorbom baš ozbiljno i sve manje sam išao na faks – prisjetio se Bajaga svojih studentskih dana.