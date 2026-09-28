Bajaga svira u Puli na dočeku Nove godine: 'Radujem se'

Srpski rocker Momčilo Bajagić Bajaga i njegovi Instruktori uvest će na trgu Forum Puljane i njihove goste u Novu godinu, izvijestio je pulski gradonačelnik Peđa Grbin u ponedjeljak na konferenciji za novinare.

Bajaga je pritom izrazio zadovoljstvo novim nastupom u Puli, istaknuvši kako je puno puta nastupio u Puli na raznim mjestima, ali nikada za doček Nove godine.

"Radujem se tome, pored velike gostoljubivosti Pula ima još jednu prednost kad su u pitanju dočeci Nove godine - nadamo se da će temperatura biti nešto povoljnija nego u kontinenatlnom djelu. Prije tri godine svirali smo u Sarajevu, kada je palo dva metra snijega i bilo minus 17", rekao je Bajaga.

Bit će mu to prvi nastup na pulskom Forumu, prije godinu dana svirao je u Malom rimskom kazalištu, a prije pet, odnosno sedam godina i u pulskoj Areni. Osim Bajage i Instruktora na dočeku će posjetitelje zabavljati i pulski sastav Night express.

Gradonačelnika Grbin najavio je i ovogodišnji Advent u Puli, koji kreće 29. studenoga, kada će se u središtu grada upaliti prva adventska svijeća.

Zagreb: Bajaga održao koncer u Tvornici | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Najveća novost ovogodišnjeg Adventa je lokacija adventskih koncerata, koji će se održavati ispred pulskog amfiteatra, a ne kao dosad na trgu Portarata.

Ispred Arene bit će upriličen i doček u podne uz nastup Gustafa.

"Posebno mi je zadovoljstvo biti u ovakvom timu s Bajagom, s kojim smo davno, 1987. godine dijelili pozornicu. Pozivamo sve građane i goste da dođu na Advent", poručio je frontmen Gustafa Edi Maružin.