Bajkeri: Cenov snimio pjesmu o motorima s pobjednikom BB-a

Nije tajna da glazbenik Sandi Cenov (51) voli motore, a sada je o njima snimio i pjesmu. 'Bajkerska' je naziv pjesme koju je prije 15 godina Cenov snimio s prvim pobjednikom hrvatskog Big Brothera Sašom Tkalčevićem (49).

- Svakodnevna vožnja na motoru mi je u ove korona dane došla kao najbolji ispušni ventil za nagomilanu depresiju. Divni proljetni dani provedeni na dva točka davali su mi prijeko potrebnu nadu da će se ipak sve ovo jednog dana vratiti u normalu, u ljepotu koje nismo ni svjesni kad je konzumiramo bez ograničenja - ispričao je Sandi.

Objasnio je i kako je došao na ideju da snimi pjesmu u svojoj velikoj strasti - motorima.

- Tu i tamo bih sreo nekog bajkera, koji bi me prepoznao i više su me puta pitali zašto ne napišem neku pjesmu o toj našoj strasti, a to su motori. Sjetio sam se pjesme 'Bajkerska', koju sam napisao još 2005. godine te je otpjevao s prijateljem iz tog vremena, a to je Saša Tkalčević, bajker i prvi pobjednik hrvatskog Big Brothera - kaže Sandi.

Ta pjesma sve dosad nije ugledala svjetlo dana pa ju je Sandi objavio kako bi pokazao koliko voli motore da o njima čak i pjesme piše.

- Iako je pjesma snimljena prije petnaestak godina i dalje je jednako aktualna, pogotovo za zaljubljenike u motore, koji ovih proljetnih dana uživaju na svoja dva točka - poručuje Sandi.