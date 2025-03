Baka Marica spremna je za novi Eurosong: 'Baš me zanima tko će dobiti Doru, imam i favorite'

Među mnogobrojnim obožavateljima Dore koji su bili na subotnjoj generalnoj probi, bila je i simpatična 'baka i mama ŠČ' Marica Barišić. Pitali smo je nakon generalne probe i kakvi su joj ovogodišnji natjecatelji i mogući predstavnici Hrvatske na Eurosongu u Baselu.

- Prezadovoljna sam. Ja ne znam više kome bih dala glas, toliko su mi neki dobri. Imam tri favorita! Marko Bošnjak, onda mi se sviđaju Ogenj s onom vatrom i sviđa mi se Magazin. Netko će od njih pobijediti - vjeruje simpatična obožavateljica Dore i Eurosonga.

Karte za Basel već su spremne!

- Ovo mi je treći put da ću ići na Eurosong. Prvo smo išli u Liverpool s LET 3, onda smo išli u Malmö s Baby Lasagnom i sad ćemo ići u Švicarsku s pobjednikom Dore - veselo govori.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Put joj nije nikakav problem.

- Pa mi smo tinejdžeri, ja imam samo 76, a suprug 79 godina. Reklo bi se 'u cvijetu mladosti' - kroz smijeh govori Marica.

Na finale Dore dolazi, a ponijet će plakate iz Liverpoola. Na generalnoj probi ponijela je neke fotografije s prošlih putovanja na Eurosong, ali i jednu kartu s vrijednim 'pečatom'.

- Ovo je original potpis Mick Jaggera. Učila sam ga hrvatske riječi u avionu kada su dolazili 1976. godine u Jugoslaviju. On je ponavljao 'harašo' pa sam mu rekla da je u Zagrebu to 'dobro'. Onda sam mu rekla 'thank you' u Zagrebu je 'hvala', 'please' je u Zagrebu 'molim'. Onda sam mu pružila kartu i zamolila ga da mi se potpiše - govori baka Marica.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Ona i suprug su kao studenti vidjeli da mladi iz Europe putuju autostopom kroz Jugoslaviju pa su došli na ideju da zajedno odu na put kroz Europu autostopom. Emotivnu ispovijest bake Marice pogledajte ovdje.

Foto: Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA