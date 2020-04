Baka Prase: 'Išao sam doktoru kada su me priveli, moja stvar'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: YouTuber Baka Prase prekršio policijski sat pa su ga uhitili

Prema pisanju srpskih medija, jedan od najpopularnijih YouTubera u regiji, Baka Prase (23), priveden je u ponedjeljak jer je prekršio zabranu kretanja za vrijeme policijskog sata koji je u Srbiji na snazi.

Foto: Instagram

Vozio se u svom skupocjenom automobili marke Porsche. Brzo se nakon uhićenja oglasio na društvenim mrežama i svoje pratitelje obavijestio da ne trebaju brinuti, jer je bio brzo otpušten. Sada je sve detalje privođenja iznio u svom novom videu.

- Pred cijelom državom ja ispadam kriminalac. Što sam to napravio, prekršio zabranu kretanja? Nisu me uhitili, nego priveli. Svatko napravi grešku, ne ponosim se time, nemam opravdanje. Policija me legitimirala u 17:03 sati i priveli su me u stanicu. Imao sam temperaturu - rekao je YouTuber.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što je shvatio da ima temperaturu, otišao je preventivno kod doktora, jer je sumnjao kako ima korona virus. Ispostavilo se da je obična prehlada.

- Realno, mogao sam otići kod doktora ranije, a kad me policija zaustavila zamolio sam ih da ne puste, samo sam tri minute prekršio zabranu - dodao je Baka Prase, pravim imenom Bogdan Ilić, koji je inače mladima u Srbiji veliki uzor, a za njim je poludjela i mlađa publika u Hrvatskoj.

Kaže kako je bio spreman snositi posljedice, no policajci su shvatili kako ne laže pa su ga pustili uz usmenu opomenu.

- Imao sam temperaturu 37,2, a poslije toga 37,5 kada su mi izmjerili u stanici. Vidjeli su da ne lažem. Ispalo je kao da sam ubio čovjeka. Bitno je da su rekli koje marke je auto, da ispadne kako sam se bahatio. Moja stvar je ako sam napravio prekršaj. Moja je greška. Svi žele od mene napraviti lošu osobu, loš uzor. Ne bježim od svega ovoga što sam rekao i napravio - zaključio je Bogdan.

Foto: Instagram/Baka Prase

Na YouTubeu Baku Prase prati više od milijun i pol ljudi, a na Instagramu gotovo njih milijun. Počeo je tako što je snimao osvrte na dvoboje u video igrama, a u e-sportu se i sam okušao. Ipak, YouTube se pokazao kao puno uspješniji poligon za uspjeh u njegovom slučaju.

Uz YouTube karijeru, mladić već neko vrijeme snima rap pjesme. Iako o njegovim vještinama za mikrofonom nećete pronaći pretjerano pozitivne kritike, brojke mu idu u prilog. Prošlog tjedna njegova nova pjesma 'Korona' bila je najslušaniji novi singl na YouTubeu u Srbiji i Hrvatskoj.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: YouTuber Baka Prase prekršio policijski sat pa su ga uhitili

POGLEDAJTE VIDEO: