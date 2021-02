Kantautor Đorđe Balašević izdao je 2018. svoju 'Knjigu koje nema'. Bila je hit beogradskog Sajma knjiga, tražila se knjiga više.

U knjizi punoj humora i mašte, ima i priča koja nosi sjećanje na jedan od najtežih perioda u životu Balaševića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njegova kći Jelena Beba Balašević ispričala je tada da je to 'bajka' koju su joj pričali kad je nakon teške prometne nesreće 1999., u kojoj je ozlijedila kičmu, ležala nepokretna u bolnici i prolazila kroz pakao. Govorila je da je to priča koja joj je pomogla da ponovo stane na noge.

- Bila sam na odijelu intenzivne njege u Novom Sadu. Vratna kralježnica mi je stradala u prometnoj nesreći i i ležala sam nepokretna, bez osjećaja u čitavom tijelu - rekla je tada.

Prije tri godine napisala je osvrt:

'Ne bi bilo točno reći da je ovo prva Đoletova bajka. OK, prva tatina bajka. Neću kriti da ovu vijest pišem ja, Beba, srednje dijete i jedan od urednika (smijem se malo folirati). Dakle, bilo bi to nefer prema Lepoj protinoj, Boži Pubu, prema Uspavanki za dečaka, prema, na kraju krajeva pjesmi koju najviše izbjegavam: Naopakoj bajci. Spomenuti likovi su (vjerojatno) izmišljeni, oni žive i dalje u fantastičnom pejzažu vrbaka pod mjesečinom, u birtiji okruženi kibicerima u transu, negdje tamo gdje im je zauvijek lijepo. No, Naopaka bajka nažalost nije izmišljena.

U njoj su stvarni i bolnički suteren kao tunel ka nebesima i hladni čelik skalpela i onaj prvi snijeg koji u ovoj priči ne donosi čudnu pjesmu, praporce i svatove. Čekaj, to je on o tebi pisao? Ono kad si imala nesreću? Je l’ ti stvarno pričao bajku, pitali bi radoznalci. Nisam je ja imala. Imali smo je svi. I nije tema za ovu priliku. Ali da, je, pričao mi je puno. I tata i mama i Lola i Aleksa, pričali su mi bajku o tome da ću izaći pješice iz bolničke sobe i ta bajka se na sreću obistinila. Mislim o tome upravo sada, dvadeset godina poslije Naopake, dok sjedim i kucam malu vijest da je tata napisao bajku koju neću izbjegavati. Naprotiv.

U međuvremenu sam diplomirala književnost pa imam pravo čak i malo da se foliram u ulozi književnog kritičara, a što bolje definira pravog knjiškog moljca od parafraziranja Shakespearea? Dakle, Knjiga Koje Nema je građa od koje se prave snovi, a čitav naš život je snom zaokružen. To je bajka koja te rastuži kada se završi… Ne zato što nije sretan kraj, jer onda baš i ne bi bila prava bajka, već zato što je kraj. Kao urednik, morala sam je pročitati nekoliko puta. I moram priznati da je biti urednik ove knjige također posao iz bajke. Ovo je knjiga o Knjizi koja povezuje prijatelje… I sasvim sam sigurna da će povezati sve nas'.

Legendarni kantautor Đorđe Balašević preminuo je u petak u 68. godini u Kliničkom centru Vojvodina gdje se liječio od komplikacija covida-19.