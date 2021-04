Aleksa Balašević (27), sin jednog od najpopularnijih srpskih kantautora Đorđa Balaševića, otkrio je kako se bori s teškim gubitkom u obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, Aleksa će uskoro početi sa snimanjem filma 'Megdan', a za medije je otkrio i detalje scenarija te priznao kako ga je za jednog lika u filmu inspirirala pjesma pokojnog oca 'Čovek sa mesecom u očima'.

- Snimanje filma očekujemo sljedeće godine. Novi Sad zaslužuje moderni i visokobudžetni film o sebi, a zatim borci, kao što rekoh, nečiji sinovi, muževi, očevi koji su za vrijeme korone ispunjavali ili odlagali svoje snove u tom ringu bez publike. Novi Sad zaslužuje imati takav film, mogu slobodno reći međunarodne visokobudžetne produkcije. Zahvaljujući svemirskoj veličini moga velikog oca, imam odlične pregovore s jednom državom na drugom kontinentu u kojoj bi se film također trebao snimati - rekao je Aleksa za Alo.rs.

Po prvi put za javnost, dotaknuo se i velikog gubitka.

- Ja nikad nisam ostao bez oca. Naopako. Kad je moj otac u pitanju, ne postoji mjesta za tugu, žalost, pa ni smrt. Mnogi to ne razumiju, ali ne mogu im to dočarati. To je neki osjećaj koji zaista sam sebi ne mogu opisati. Bogu hvala pa je tako - objasnio je i dodao:

- Borba počinje rođenjem, a pitanje je završi li se umiranjem. Za nas koji vjerujemo u boga živih, možda borba traje vječno. Borba nas dugo vremena traži, ako želi biti upamćena, da ju učinimo onakvom kakva ona je. Poštena i veličanstvena.

Podsjetimo, 19. veljače 2021. u 68. godini preminuo je legendarni kantautor Đorđe Balašević. Javnost šokirana iznenadnom smrti velikana, danima se opraštala od svog idola.