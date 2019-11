Balaševićeva djeca: 'Naš tata se može i boriti koliko je dobro'

Đorđe Balašević (66) zbog tegoba koje imao sa srcem prevezen je iz Novog Sada u Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici gdje se trenutno nalazi. Prvu informaciju o njegovom zdravstvenom stanju objavila je njegova kćerka Beba koja se na društvenoj mreži ispričala svima u Kragujevcu koji su se za petak navečer pripremali otići na koncert koji je bio zakazan u tom gradu, središtu Šumadije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ona se svima ispričala zbog otkazivanja koncerta, ali je obećala da njen otac neće ostati dužan da će čim to njegovo zdravstveno stanje dozvoli održati koncert kao i u drugim gradovima u regiji, između ostalih i u Zagrebu, drugog dana Božića.

- Za sve što pitaju kako je moj tata... On poručuje da će se možda čak i boriti na megdanu kako se osjeća - napisao je Aleksa Balašević uz poruku da Panonski mornar ima namjeru još dugo ploviti.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Potrebu da nešto kaže iskazala je i njegova kćerka Jovana, koja je kratko rekla da se umjetnik trenutno dobro osjeća, ali da mu do dolaska i poduzetog operativnog zahvata u Sremskoj Kamenici nije bilo dobro.

- Tata je dobro. Nije se osjećao dobro. Hvala svima koji brinu i imaju razumijevanje zbog otkazanog koncerta - napisala je Jovana Balašević.

Premda je do informacija u samom Institutu za kardiovaskularne bolesti bilo teško doći do informacije kako se popularni kantautor i pjevač osjeća, posjete su Balaševiću zabranjene da bi se odmarao i brže oporavljao, iz neslužbenim izvora doznajemo da su mu ugrađena dva stenta i da se sada dobro oporavlja. Izvor iz bolnice kaže da je na Odjelu intenzivne njege, gdje bi mogao ostati pet do šest dana.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Pacijent se osjeća dobro i postoperativni tijek teče po protokolu. Vrhunski stručnjaci Instituta uradili su svoj posao veoma profesionalno. Mnogi nisu svjesni da je to jedna ozbiljna intervencija, ali je to za naše liječnike već postala rutinska operacija kojom je kod Balaševića riješeno stanje nakon akutnog infarkta – objasnio je izvor blizak bolnici, ne želeći iznijeti liječničke prognoze, jer je to po njima jako nezahvalno i ishod je se razlikuje od osobe do osobe.

- Zaista je nezahvalno reći kada će se oporaviti zato što je svaki pacijent priča za sebe. Puno stvari utječe na oporavak i uvijek su moguće razne postoperativne ali i postinfarktne komplikacije. Nakon otpuštanja sledi kućno liječenje koje će biti dogovoreno s našim specijalistima, a ogleda se u redovitim kontrolama i redovitom uzimanju terapije, pravilnom načinu ishrane i generalno insistiranju na zdravom načinu života – rekao je izvor.

Đorđe Balašević, a i njegova obitelj dobivaju ogromnu potporu s prostora cijele bivše zajedničke države, i ne samo onih koji su odrasli uz njegove pjesme, još dok je bio Rani mraz, već i puno mlađih kojima se sviđa to kako i što pjeva. Poručili su mu da se ne šali da ne bi došao na zakazane koncerte.