Prikupit će informacije koje sadrži telefon i dostaviti dokaze uredu šerifa okruga Santa Fe, rekao je Juan Rios glasnogovornik tog okruga i tako potvrdio da je glumac Alec Baldwin (63) predao telefon nadležnim institucijama, piše CNN.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sudac za prekršaje u Santa Feu David Segura 16. prosinca odobrio je nalog za pretres koji je omogućio lokalnoj policiji da pretraži Baldwinov iPhone u potrazi za dokazima važnim za istragu ubojstva snimateljice Halyne Hutchins 21. listopada na snimanju niskobudžetnog vesterna 'Rust'.

Tada se to nije dogodilo, ali sada je glumac predao mobitel organima vlasti u New Yorku, koji su pomagali kolegama iz Novog Meksika da dođu do uređaja. Nadaju se da će tako pribaviti bilo kakav materijal s telefona koji se odnosi na istragu o 'Rustu', a pregledat će i obrisane fotografije, videa, poruke i sve što ima veze s filmom.

U siječnju je glumac na društvenim mrežama objavio video u kojem je rekao kako surađuje s vlastima. Inzistira na tome da se dođe do istine i učinit će sve da dokaže kako nije kriv za smrt snimateljice.