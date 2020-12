Ban se vratio s novim duetom: 'Nadam se da će ljudi biti sritni'

<p>Nema ga na sceni godinama, u kvartovskom kafiću uživa u svom miru, njegova Daleka obala ima novog pjevača, <strong>Jakšu Kriletića Jordesa</strong>, kojeg upravo on ohrabruje kako je odličan pjevač za njih. I onda odjednom nevjerojatna vijest -<strong> Marijan Ban</strong> ima novu pjesmu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Daleka obala</strong></p><p>Zove se “Srce se ne predaje”, a pjeva je u duetu s <strong>Antonijom Šerić Tonkom</strong>. To je autorsko djelo <strong>Srđana Sekulovića Skansija</strong>, koja je zapravo “u ladici” stajala godinama. Više ne.</p><p>- Kad sam prvi put čuja ovu pismu ‘Srce se ne predaje’, ostao sam na neki način šokiran jer sam u njoj čuo jednu radost, jedno veselje koje čovik nosi sa sobom kada ga vodi srce, kada ga vodi ljubav. Uspjeli smo Tonka i ja na najbolji mogući način prenijeti te pozitivne emocije u tu pismu koja je zapakirana u jednu mračnu ambalažu, ali u svakom slučaju sam jako sritan što je pisma ovako ispala i što ovako zvuči i nadam se da će ljudi koji je slušaju biti sritni - izjavio je Ban.</p><p>A Tonka, osim ovog dueta sa splitskim pjevačem, ima novi singl sa svojim bendom Pavel, “Dobri se zaborave”, koji je izašao prije otprilike dva tjedna. No ovo je ipak posebno.</p><p>- Ova pjesma se pripremala jako dugo. I kako naslov kaže, ‘nije se predala’. Prije nekoliko godina Skansi me zamolio da otpjevam jedan duet, skromno pustivši ovu pjesmu. Kad sam čula Banov glas, oduševljeno sam se primila posla. Velika mi je čast s njim dijeliti pjesmu. Banova interpretacija je dramatična, životna i filmska, pa se nadam da sam uspjela popratiti svojim vokalom - rekla je Tonka.</p>