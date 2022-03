Banfić iskreno: 'Nakon potresa u Sisku ne postoji više strah od apsolutno ničega u meni...'

Pjevačica Ivana Banfić (52) uskoro će sudjelovati u reality showu 'Survivor', a prije odlaska u Dominikansku republiku, progovorila je o novoj avanturi te strahu koji je proživjela tijekom potresa na Banovini.

Boravila je svugdje, u hotelima od pet zvjezdica, ali i u kućici od banana i lišća. Bila je oduvijek adrenalinski tip, stoga joj nadolazeći show zasigurno neće predstavljati neki veći problem.

- Najdivlje Amazona, tamo u Peruu gdje sam spavala u kućici od banana i lišća, s domorocima. Indija, spavala sam u pustinji, od tih, takvih krajeva divljih. Nekako me to privlači, ali i logično zapravo zato što karijera pjevačice i zvijezde, celebrityja, sam prošla apsolutno sve, 5 zvjezdica hotel, pjevala sam ne znam kome nisam, prošla sam sva najbolja jela, jahte, sve te simbole - otkrila je Ivana za IN magazin.

Uvijek ju je zanimalo nešto novo i nepoznato.

- Otkad sam bila mala, veli moja mama da sam bila adrenalinski tip. Skakala sam s padobranom, u akrobatskom luping avionu koji radi razno razne akrobatske stvari, pa sam ronila s bocama, penjala se to jest spuštala s jedne zgrade - dodala je Ivana.

Najveći strah, kaže, osjetila je tijekom potresa u Sisku, čiji je epicentar bio tri kilometra od njezine kuće. Nakon toga, kaže, ne postoji ništa čega bi se više bojala.

- Jedan od najvećih strahova koje sam iskusila u životu, moram priznati. U Velikoj Gorici jer još uvijek tamo to drhtulji, tko zna koliko će i nekako, nije mi to ugodno. Tako da sam u Gorici, a tamo odem povremeno, ali ne ulazim u kuću, nego sam na polju - izjavila je Banfić.

Ivani nije problem ni zasukati rukave. Okušala se u sadnji krumpira, luka, rajčice, no ni to nije proteklo sasvim glatko.

- Baš je bilo Survivor, jer posadim svoj vrt, prve godine kad sam došla, bude suša, ništa ne uspije, posadim druge godine bude poplava, ne uspije, posadim treće godine, treće godine korov ovakav, tko one amazonska prašuma, mali ovakvi paradajzići, pa puževi. uglavnom, stalno ti imaš neke borbe s prirodom jer priroda te testira da vidi koliko si ti spreman za suživot s prirodom - izjavila je Ivana koja se iz grada preselila na selo.

- Nije to bajkovito tako kako si mi to zamišljamo u glavi. Ja volim čeprkati po vrtu. To me smiruje. A to je i nekakvo novo iskustvo koje nisam imala - izjavila je nedavno pjevačica.