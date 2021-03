Nekadašnji televizijski voditelj i urednik Hamed Bangoura (54) na društvenim se mrežama u emotivnoj objavi dotaknuo odlaska Zlatka Cice Kranjčara, nogometne legende, s kojom se i sam družio.

- Ovo nije post o još jednoj smrti, ovo je post o jednom životu punom emocija, o jednom gradu, jednoj generaciji i Purgeru s brojem 9 na leđima... Cico i dečki sa Sige prihvatili su moju obitelj kao da smo njihovi. Nije bilo mjesta u gradu gdje mi, prije svega zahvaljujući njima, nismo bili cijenjeni, poštovani i paženi. Rade, Trut, Lonco i ostali osigurali su da djetinjstvo proživimo u društvu velikana i da živimo ovaj grad kao pravi purgeri na Maksimirskoj livadi. Veliki su to bili hakleri, još veći mangupi. Sitni vez na malom i velikom nogometnom terenu. Sitni vez u životu. Vic u gradu koji noćima nije spavao - napisao je.

- Redom Karaka, Panta, Saloon, pa stadion na kojem se lomila Zvezda, Partizan..., pa opet Karaka, Panta, Saloon, pa Kutija šibica, jer trebalo je i BAT pobijediti i osvojiti tu kantu da ne ode iz Zagreba grada, a onda navečer i opet znate već, Karaka, Panta, Saloon. Duh Zagreba i Purgera živio je u tim dečkima 80 tih, ali i do današnjeg dana i opet jedne tužne vijesti. No, ja ne želim danas pisati o smrti, već životu. Životu kojeg je ovaj čovjek živio punim plućima, o obitelji koju ostavlja iza sebe, o našim obiteljskim prijateljima Lani, Niki, Elviri, unučadi koja će sigurno znati i pamtiti tko im je bio deda, ali i generacije Zagrepčana koje su živjele za nedjelje 80-tih godina, i njegov Maksimir. On bi to silno želio, jer on je volio život. Nogometni maestro, gospodin, boem, lepršav na terenu i izvan njega, čovjek velikog srca i emocije. Cico hvala ti za sve i molim te da Pop i ti, svojim rolicama, lepršavim nogometom, driblingom i vicom zaljuljate i nebeske tribine, neka Vam Dujma zapjeva: 'Kako je dobro vidjeti te opet', a Trut neka pazi na red. Putuj plavim nebom iznad Zagreba, a tvoj plavi 9 uvijek će nas koji ostajemo podsjećati na tebe i sva naša druženja. Voli te i poštuje tvoj Zagreb, tvoji Purgeri, tvoji BBB, svi nogometni navijači diljem Hrvatske koji prepoznaju pravu nogometnu gospodu kojoj si i ti pripadao. Za nas znaš da te volimo i poštujemo kao obitelj jednako kao prvog dana kada si nas svojim osmijehom prigrlio kao da smo tvoji. Posebno te pozdravlja tvoj Dadi - Dadinjo - zaključio je.

Priložio je Bangoura uz poruku i crno-bijelu fotografiju iz mladih dana.

- S lijeva na desno - Branimir Falanga (Lonco), Žigante - (Žiga), Mlinarić (Mlinka), Popovski (Pop) i Kranjčar (Cico), u donjem redu: Sudy, Dumbović (Dumba), Bangoura (Dadi), Deverić, Karabašić - prisjetio se Hamed prijatelja s fotografije, od kojih su neki ostavili veliki trag u nogometnom svijetu.