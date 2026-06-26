Barack Obama mora biti oprezan dok se bavi najdražim sportom: 'Ne želim biti u gipsu'

Bivši Američki predsjednik, Barack Obama, i njegova supruga Michelle Obama u ekskluzivnom intervju za People pričali su o vlastitom zdravlju te bavljenju sportom sada kad su prešli 60 godina života. Dok su bili u Bijeloj kući, Michelle Obama pokrenula je kampanju 'Lets Move' kojoj je bio cilj smanjiti pretilost kod djece i promovirati zdraviji i aktivniji način života, a Barack Obama kaže kako on danas mora malo više pripaziti prilikom bavljenja fizičkom aktivnošću.

- Osjećam se dobro, mislim, gledajte, ne izgledam tako dobro kao ona - rekao je bivši Američki predsjednik pokazujući na svoju suprugu koja je sjedila pored njega.

- Naravno da izgledaš. To je zato što ne bojiš kosu. Mogao si donijeti drugačiju odluku - odgovorila mu je.

- Da, to je velik problem... Ali osjećam se odlično - rekao je Barack.

Na pitanje novinara planira li igrati košarku u novoj 'Home Court' dvorani koja se nalazi u sklopu njegova 'Presidential Centera' u Chicagu, Obama brzo odgovara kako neće.

- Sada ću ljude zvati na košarkašku igru 'Horse'. Možemo imati neko natjecanje u šutiranju. Neću trčati gore-dole po terenu jer želim zaštiti koljena i Ahilove tetive. Ne želim biti u gipsu - rekao je za People.

- Michelle očigledno izgleda spektakularno i daleko je ispred mene što se tiče istezanja i fleksibilnosti, a to je moja sljedeća faza - priznaje Barack Obama.

Barack Obama u mladosti je igrao tenis, Michelle priznaje kako joj se ne pridružuje na terenu baš često.

- Mora istegnuti te listove ili će nešto puknuti - rekla je Michelle.

- To ne želim. Ne želim da mi išta puca - našalio se bivši predsjednik.