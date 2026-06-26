Obavijesti

Show

Komentari 0
BIVŠI AMERIČKI PREDSJEDNIK

Barack Obama mora biti oprezan dok se bavi najdražim sportom: 'Ne želim biti u gipsu'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Barack Obama mora biti oprezan dok se bavi najdražim sportom: 'Ne želim biti u gipsu'
4
Foto: Instagram/Barack Obama

Barack Obama priznao je kako danas mora poduzimati mjere opreza prilikom bavljenja najdražim sportom košarkom

Admiral

Bivši Američki predsjednik, Barack Obama, i njegova supruga Michelle Obama u ekskluzivnom intervju za People pričali su o vlastitom zdravlju te bavljenju sportom sada kad su prešli 60 godina života. Dok su bili u Bijeloj kući, Michelle Obama pokrenula je kampanju 'Lets Move' kojoj je bio cilj smanjiti pretilost kod djece i promovirati zdraviji i aktivniji način života, a Barack Obama kaže kako on danas mora malo više pripaziti prilikom bavljenja fizičkom aktivnošću.

- Osjećam se dobro, mislim, gledajte, ne izgledam tako dobro kao ona - rekao je bivši Američki predsjednik pokazujući na svoju suprugu koja je sjedila pored njega.

- Naravno da izgledaš. To je zato što ne bojiš kosu. Mogao si donijeti drugačiju odluku - odgovorila mu je.

- Da, to je velik problem... Ali osjećam se odlično - rekao je Barack.

Na pitanje novinara planira li igrati košarku u novoj 'Home Court' dvorani koja se nalazi u sklopu njegova 'Presidential Centera' u Chicagu, Obama brzo odgovara kako neće.

- Sada ću ljude zvati na košarkašku igru 'Horse'. Možemo imati neko natjecanje u šutiranju. Neću trčati gore-dole po terenu jer želim zaštiti koljena i Ahilove tetive. Ne želim biti u gipsu - rekao je za People.

- Michelle očigledno izgleda spektakularno i daleko je ispred mene što se tiče istezanja i fleksibilnosti, a to je moja sljedeća faza - priznaje Barack Obama. 

Barack Obama u mladosti je igrao tenis, Michelle priznaje kako joj se ne pridružuje na terenu baš često.

- Mora istegnuti te listove ili će nešto puknuti - rekla je Michelle.

- To ne želim. Ne želim da mi išta puca - našalio se bivši predsjednik. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kuma Janica Kostelić, suze i stihovi Tereze: Ovako je bilo na vjenčanju Antonije Blaće...
PROŠLO JE 11 GODINA

FOTO Kuma Janica Kostelić, suze i stihovi Tereze: Ovako je bilo na vjenčanju Antonije Blaće...

RTL-ova voditeljica Antonija Blaće i njezin suprug Hrvoje Brlečić danas slave godišnjicu braka. Točno prije jedanaest godina izrekli su sudbonosno 'da' u jednoj od najljepših zagrebačkih crkvi, svetom Marku na Gornjem gradu
FOTO Štefica iz 'Života na vagi' se prepolovila pa pokazala posljedice: 'Nije sve savršeno'
SAD IMA 79 KILOGRAMA

FOTO Štefica iz 'Života na vagi' se prepolovila pa pokazala posljedice: 'Nije sve savršeno'

Štefica Sever je 2022. godine u 'Život na vagi' ušla sa 157 kilograma, a izašla 36 kila lakša. Lani je otkrila kako je laška za 70 kilograma. Promijenila je stil života, a počela je i planinariti. Sad je pokazala ono o čemu se nakon velikih transformacija rijetko govori.
FOTO Rakitićeva Raquel opet je pokazala isklesano tijelo: Ovog je puta guza u prvom planu
U BADIĆU

FOTO Rakitićeva Raquel opet je pokazala isklesano tijelo: Ovog je puta guza u prvom planu

Lijepa Španjolka cijelu je zimu naporno trenirala kako bi svoje tijelo dovela do savršenstva, a izgleda da joj je to pošlo za rukom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026