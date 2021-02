Barbara Mucić (22) sudjelovala je u drugoj sezoni emisije 'Gospodin Savršeni' kada se borila da osvoji srce Mije Matića (28). No u tome nije uspjela, a nakon showa pronašla je ljubav s desetak godina starijom Splićaninom Ninom. S njim je počela živjeti prošle godine, a sada čekaju dijete.

Vijest o trudnoći Barbara je otkrila na Instagramu i napisala kako će se ona i Nino potruditi biti najbolji roditelji na svijetu.

- Malo sam umorna, ali držim se. Težak je period iza mene. Imala sam cjelodnevne mučnine, vrtoglavicu i nizak tlak. Zaista sam se namučila, nisam mogla ustati iz kreveta. Sada je lakše, ponekad samo povraćam - ispričala je Barbara za RTL.hr i otkrila kako je trudna malo manje od tri mjeseca.

Budući roditelji još ne znaju hoće li dobiti djevojčicu ili dječaka, no već su odabrali ime za oboje. Sada čekaju sljedeći pregled kako bi saznali spol bebe. Iako će dobiti prinovu, Barbara kaže kako sa svojim partnerom trenutačno ne planira svadbu.

- Ne razmišljam o tome zbog situacije s korona virusom. Želim veliku svadbu, tako da nema smisla sada razmišljati o tome. Svakako ću mu jednoga dana postati zakonita supruga - rekla je Mucić.

Priznaje kako ona i Nino imaju nesuglasica, no to je normalno u svakoj vezi. Međutim, smatra kako do nema nikakve veze s razlikom u godinama te da si pašu i međusobno se nadopunjuju.

- U vezi smo više od godinu i pol dana, upoznali smo se na zajedničkom radnom mjestu u Splitu. Zaljubili smo se spontano, nakon nekog vremena - otkrila je. No još nije sigurna hoće li zajedno živjeti u Zagrebu ili Splitu. Zasad su u Splitu, no smatra kako Zagreb nudi puno više mogućnosti.