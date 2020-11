Barbara Kolar nakon izazovnog dekoltea koji je podigao prašinu sad izabrala diskretniju haljinu

Voditeljica Barbara Kolar (50) i večeras je odjenula elegantnu haljinu s vidljivim dekolteom, no ipak znatno diskretnijim od onoga iz polufinala koji se pokazao kontroverznim, a komentirali su ga mnogi

<p>Posljednja ovogodišnja emisija showa 'Zvijezde pjevaju' dat će odgovor na pitanje hoće li do kraja otići <strong>Marko Kutlić</strong> i <strong>Arija Rizvić</strong> ili <strong>Ivan Šarić</strong> i <strong>Lara Antić Prskalo</strong>. Večerašnja emisija ide uživo za razliku od prethodnih sedam koje su unaprijed snimljene, a pobjednika bira publika. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Voditeljica <strong>Barbara Kolar</strong> (50) i večeras je odjenula elegantnu haljinu s vidljivim dekolteom, no ipak znatno diskretnijim od onoga iz polufinala koji se pokazao kontroverznim, a komentirali su ga mnogi. </p><p>Uključila se tada i Jadranka Kosor, koja je za Barbarin prošlotjedni look komentirala 'Tužno'. Ovog puta odabrala je sivu haljinu kratkih rukava s blještavim detaljima, koja ipak djeluje decentnije.</p><p>Kolar je nakon prošlog tjedna rekla kako nije čitala komentare i da ju 'ne diraju', no svjesna je da se o njezinoj crnoj otvorenoj haljini puno pričalo te da je izgledom podigla prašinu. </p>