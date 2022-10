Barbara Kolar pohvalila se fotkom na kojoj je pozirala u zagrljaju poznatog glazbenika

Voditeljica Barbara Kolar (52) još se prije nekoliko dana javila iz Njemačke na društvenim mrežama, a sada je u Berlinu sudjelovala na događaju gdje je upoznala posebnog gosta.

- Misija odrađena. Hvala top radio na prilici da razgovaram s Martinom Goreom. 10 minuta je proletjelo, tko zna jesam li ga ista zanimljivo stigla uopće pitati - napisala je Barbara uz fotografiju na kojoj pozira s Martinom Goreom (61), engleskim glazbenikom i članom grupe Depeche Mode.

Foto: Instagram

Voditeljica je za ovu priliku odabrala dugu plavu haljinu s cvjetnim uzorkom, a kombinaciju je zaokružila crnim kožnim remenom oko struka.

- Jučer je bila pressica na kojoj su Depeche Mode najavili novi album i turneju Memento Mori u sklopu koje nastupaju i u Zagrebu. Vodila ju je jedna ozbiljna gospođa, slučajno ili ne imenom Barbara. Pa nek mi još netko kaže da nema posla za starije voditeljice - otkrila je Kolar za Tportal.

Foto: Instagram

- Danas sam imala 10 minuta 1 na 1 s Martinom. Bio je vrlo ugodan. Moram priznati da se divim izdržavanju serijskog odgovaranja na ista ili slična pitanja cijeli dan ali OK, pretpostavljam da onda tijekom turneje ne daju intervju - ispričala je Barbara.

Na kraju je poručila da će intervju biti dostupan u programu TopRadija i u video obliku na njihovom YouTube kanalu.

Foto: Instagram

Podsjećamo, grupa Depeche Mode je u utorak u Berlinu najavila izlazak novog albuma koji bi trebao izaći u proljeće 2023. godine, kada kreću i na svjetsku turneju 'Memento Mori Tour'.

Foto: Anton Corbijn

- Na ovom smo projektu počeli raditi rano u pandemiji, pa su njegove teme izravno inspirirane tim vremenom. Nakon Fletcheve smrti, odlučili smo nastaviti jer smo sigurni da je to ono što bi on želio, a to je projektu doista dalo dodatnu razinu značenja - rekao je Martin Gore o Momento Mori.

The Memento Mori Tour bit će njihova devetnaesta turneja, a prva nakon više od pet godina. Posljednja turneja benda, Global Spirit Tour 2017.-2018., bila je njihova najduža turneja s više od 130 nastupa diljem Europe i Sjeverne Amerike, pred više od 3 milijuna obožavatelja, a zabilježena je i kao jedna od turneja s najvećom zaradom u godini.

