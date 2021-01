Hrvatska radiotelevizija (HRT) se uvelike priprema za ovogodišnji Izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije 'Dora 2021.', koja će biti 13. veljače u dvorani Marino Cvetković u Opatiji.

Voditeljice ovogodišnje Dore bit će četiri dame - poznata lica HRT-a: Daniela Trbović (57), Barbara Kolar (50), Jelena Lešić i Doris Pinčić (32).

Zanimljivo, dok su se Daniela, Jelena i Doris već barem jednom našle u toj ulozi, Barbari Kolar ovo će biti premijerna Dora.

- Odlučili smo se ove godine osloniti na ženske voditeljske snage - jer će ova Dora po mnogočemu, zbog epidemioloških uvjeta, biti posebna, pa neka se pamti i po ženama - izjavila je urednica Dore, Uršula Tolj (47).

- Osim voditeljica, predstavljamo i redoslijed nastupa. Kod slaganja istog, moralo se voditi računa o složenosti pojedinih nastupa, o brzini ritma svake pjesme, jeziku na kojem se pjeva, nekim posebnim televizijskim zahtjevima… Uglavnom, redoslijed je složen pomno i, vjerujemo, zadovoljit će televizijski ritam kao i pravila natjecateljske forme, a Dora to jest - naglasila je Tolj.

Evo kojim će se redom pojavljivati izvođači 13. veljače na pozornici Dore 2021.

1. NINA KRALJIĆ (ALKONOST OF BALKAN) - Rijeka

2. ERIC - Reci mi

3. ELLA OREŠKOVIĆ – Come This Way

4. BERNARDA - Colors

5. SANDI CENOV - Kriv

6. ToMa – Ocean of Love

7. FILIP RUDAN - Blind

8. BETA SUDAR – Ma zamisli

9. CAMBI - Zaljubljen

10. ASHLEY I BOJAN – Share the Love

11. BRIGITA VUCO – Noći pijane

12. MIA NEGOVETIĆ – She's Like Dream

13. ALBINA – Tick-Tock

14. TONY CETINSKI I KIKI RAHIMOVSKI – Zapjevaj, sloboda je!

POGLEDAJTE VIDEO: 24 PITANJA S BARBAROM KOLAR