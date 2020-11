Barbara Mucić pokazala je svog dečka: Grle se golišavi u sobi...

Nedavno nam se pohvalila kako je u sretnoj vezi više od godinu dana. Upravo su joj dečko i obitelj najviše nedostajali dok je boravila u srpskom reality showu 'Parovi'

<p><strong>Barbaru Mucić </strong>(22) javnost je upoznala kada je zavodila <strong>Miju Matića</strong> (28) u drugoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'. Natjecala se i u srpskim 'Parovima', no nedavno je ispala iz realityja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sada uživa u vanjskom svijetu, a pratitelje na Instagramu zaintrigirala je novom objavom. Pozirala je omotana u plahtu, i to s dečkom koji ju je zagrlio pa je 'opalila' selfie. </p><p>- Ako me pitaju moja ljubavi, jel' mi fali život otprije, reć' ću nije ga ni bilo bez tebe - napisala je u opis objave.</p><p>Inače, Barbara nam se nedavno pohvalila kako je u sretnoj vezi više od godinu dana.</p><p>- Dečko mi je najveća podrška i dao mi je veliki vjetar u leđa. Da nije bilo njega i njegove podrške bilo bi mi puno teže - rekla je.</p><p>Upravo su joj dečko i obitelj najviše nedostajali dok je boravila u srpskom showu.</p><p>- Kad ste zatvoreni i nemate kontakta s vanjskim svijetom, naravno da vam sve fali, ali obitelj i dečko najviše, posebno brat koji ima sedam godina - priznala je.</p>