Glumica Barbara Nola (53) priprema se za izvedbu predstave 'Jel' tako Zorane?' 25. i 26. rujna u kazalištu Vidra gdje zajedno s kolegicom Ecijom Ojdanić igra glavnu ulogu.

Njezin suprug Lukas početkom svibnja izdao je i zbirku pjesama 'Bilo je dobro, bilo je toplo' koju je posvetio supruzi kao ljubavni dar.

- Meni je to najdivniji dar koji mi je mogao dati. Teški su trenuci valjda kušnja svake ljubavi, a nas je na sreću to samo još više povezalo. Kad prođeš tako dramatične trenutke skupa i proživiš takvu bitku zajedno, onda se spajaš na još jednoj, novoj razini od one u kojoj dijeliš samo ugodne ljubavne trenutke - ispričala je za tportal glumica.

Dodala je i da se divi njegovoj hrabrosti u tim trenucima.

- Još se više divim Lukasu nakon što sam vidjela kako se hrabro i borbeno nosio s bolešću i onda se još malo više zaljubim u njega - kazala je Barbara za.

Lukas je 2014. doznao da boluje od raka grla, ali srećom nakon operacije sačuvano mu je grlo.

Ranije je glumica otvoreno progovorila i problemu zlostavljanja glumica, ponajviše nakon što je glumica Milena Radulović (25) javno priznala kako ju je silovao i zlostavljao profesor glume Miroslav Aleksić (68).

- Neopisivo je pozitivno da se prijavi ozbiljan oblik zlostavljanja i moram reći nešto što možda neće zvučati popularno, ali temeljim to na svojem životnom iskustvu koje već dulje traje. Naime, mislim da u našem glumačkom svijetu toga ima jako malo u odnosu na neke druge branše. Tu i tamo ima manijaka koji vježbaju svoj ego, ali obično su te stvari iz emotivne želje da film ili predstava budu bolji - ispričala je Barbara za Večernji list.