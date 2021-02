U seriji 'Dar Mar' angažirala se i glumica Barbara Nola (52), koja je utjelovila lik Spomenke Radić. Za Večernji list otkrila je kako s Barbarom dijeli sličan smisao za humor, no priznaje kako je snimanje serije u pandemijskim uvjetima bilo nešto drugačije no inače.

S prilagodbom na nešto drugačija snimanja nije imala problema, ali Barbaru je pogodila situacija s potresima koji su zadesili Zagreb i Petrinju. Živi u centru grada Zagreba, a potres je imao velike posljedice na nju, jer kako kaže, oduvijek se toga boji.

- Potres mi je veliki problem i teško mi je boriti se s time. Nadam se da će sve zgrade u sljedećih nekoliko godina, ne samo teško oštećene nego i one manje oštećene, uz pomoć iz EU biti ojačane jer je to nužno da sačuvamo naš grad. Nadam se da će se napokon nešto pokrenuti jer je zastrašujuće da u 10 mjeseci nije ništa pokrenuto - ispričala je za Večernji list.

A pogodila ju je i aktualna tema koja je nedavno uzdrmala čitavu regiju. Nakon što je glumica Milena Radulović (25) javno priznala kako ju je silovao i zlostavljao profesor glume Miroslav Aleksić (68), sa svojim su pričala izašle i brojne druge glumice.

- Neopisivo je pozitivno da se prijavi ozbiljan oblik zlostavljanja i moram reći nešto što možda neće zvučati popularno, ali temeljim to na svojem životnom iskustvu koje već dulje traje. Naime, mislim da u našem glumačkom svijetu toga ima jako malo u odnosu na neke druge branše. Tu i tamo ima manijaka koji vježbaju svoj ego, ali obično su te stvari iz emotivne želje da film ili predstava budu bolji - ispričala je Barbara.

Iako takvih iskustava nije imala, priznaje kako se našla u situaciju u kojoj se prestrašila.

- Uspjela sam pobjeći od te osobe. Bio je to više pedofilski nasrtaj, a mama me možda nije upozorila da takvih ljudi ima i među poznatima, više me upozoravala na strance. Danas sigurno ne bih čekala tri godine da kažem mami što mi se dogodilo i većina djece zna da moraju to reći - ispričala je glumica pa zaključila:

- Bitno je da ljudi izraze ono što osjećaju kao problem i onda se to može sagledati i razlučiti što je doista problem jer je glumačko okruženje specifično, baš kao i uvjeti rada.