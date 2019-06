Barbara Šegetin zavodi i izvija se u spotu srpskog voditelja...

#produzenivikend 🥳 @milanoffy @amigshow Hvala @nikolivanovic na frizuri 💆🏻‍♀️ i @_sljivic_ na make up-u 💄 💃🏻🕺🏻❤️❤️❤️

A post shared by 🌟 Barbara 🌟 (@barbara__segetin) on Jun 20, 2019 at 1:52pm PDT