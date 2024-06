Barbaru Kolar do jeseni nećemo gledati u HRT-ovoj emisiji: 'Čini mi se lijepa prilika zahvaliti se'

Voditeljica Barbara Kolar (54) otkrila je da HRT-ova emisija 'Kod nas doma' ide na pauzu do 16. rujna te je zahvalila kolegama na suradnji. 'Danas je prvi ponedjeljak nakon njezina svršetka i čini mi se lijepa prilika zahvaliti se svima koji su u njoj sudjelovali, ispred i iza kamera', napisala je na Instagramu uz fotografiju s ekipom.

Među njima bila je i voditeljica Iva Šulentić (41), koja je prošle godine postala majka.

Nedavno je kod nje u emisiji bila Hana Huljić Grašo. Tema gostovanja bilo je majčinstvo, a Hana je otkrila kako organizira vrijeme uz kći Albu i poslovne obveze.

- Štogod sam planirala u organizaciji nekoj, ništa nije bilo tako. Organizaciju naučiš kroz vrijeme. Tek sam sada, nakon dvije godine, uhvatila neki hod i tek sam sada zapravo shvatila kako izorganizirati vrijeme. U početku mi nije bilo jednostavno - rekla je Hana te dodala da se divi samohranim roditeljima jer, priznaje, ne zna kako bi ona uspjela odraditi poslovne obaveze bez pomoći.

Foto: HRT

- Ne znam koliko bi to uspjela da nije njih, da nema baka i djedova - dodala je.

Hana će sa suprugom Petrom Grašom (48) uskoro dobiti još jedno dijete. Glazbenik je za InMagazin otkrio da im stiže dječak. Ispričao je i kako mu se supruga osjeća u drugoj trudnoći.

- Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok! - rekao je.

Foto: milan maricic