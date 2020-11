Bare se požalio: 'Bez primanja sam. Ako netko treba konobara ili kopača krumpira neka zove'

<p>Glazbenik <strong>Goran Bare</strong> (55) u intervjuu je <a href="https://www.rtl.hr/tabloid/video/exkluziv/415190/potraje-li-ova-kriza-goran-bare-mogao-bi-postati-konobar/">Exkluziv </a>otvoreno je priznao kako se našao na rubu egzistencije, s obzirom na to da zbog još uvijek aktualne pandemije koronavirusa nema nastupa, a upitno je i kad će sa svojim Majkama moći na pozornicu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ja bih volio da mene netko zaposli, ako netko treba DJ-a na radiju ili kopača krumpira. Ili prodavača jer ja imam trgovački ispit, imam i ugostiteljski ispit također, tako da mogu biti i konobar. Ja sam čovjek totalno bez primanja, živim na rubu egzistencije, ako netko treba radnika neka me nazove - ispričao je zabrinuti roker. </p><p>Kazao je i kako je u karanteni vrijedno radio na novom albumu, no koncerti su mu odgođeni i otkazani, a zna se da su nastupi uživo uvjerljivo najozbiljniji prihod domaćih glazbenika. Priznao je neuništivi Bare i kako ga ljute dvostruka mjerila oko epidemioloških mjera.</p><p>- Ako se u crkvama može naći dvije tisuće ljude, ja ne znam zašto se onda ne bi mogli naći i na koncertu. Vjerojatno zato što nas čuva Nečastivi, a njih čuva Bog - zaključio je vinkovački glazbenik. </p>