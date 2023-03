Bare, Urban, Kekin i mnoge zvijezde rocka 90-ih sudjelovali u dokumentarcu 'Iz sve snage'

Danas kada nekome kažete da ste se odlučili raditi projekt na kojem ne planirate zaraditi i da ni na koji način nije financiran, osim vašom osobnom voljom i nekim minimalnim sredstvima koja jedva da pokrivaju troškove puta ili noćenja, ljudi misle da ste ludi ili da ih pokušavate prevariti na neki način. Ako im još kažete da se radi o dugometražnom dokumentarcu koji će obuhvatiti sve najznačajnije aktere rocka devedesetih i da to uključuje opsežne intervjue s imenima kao što su Goran Bare, Damir Urban, Mile Kekin, Zoki i Suba iz Hladnog Piva, Viduka iz Kojota i mnoga druga, odgovor će uglavnom biti istovjetan:

- Hmm, možda do kraja života i upoznaš Gorana Bareta ili Milu Kekina i oni ti se eventualno potpišu na neki tvoj ljubomorno čuvani album, ali više od toga uspjeti nećeš!

POGLEDAJTE VIDEO:

Ali evo, nama je to uspjelo. I ne samo to, već smo uspjeli prikupiti značajnu arhivsku građu iz vremena kad je posjedovanje video kamera izgledalo kao megalomanija nekog sumanutog bogataša. Dobili smo odgovore na pitanja koja su mene osobno dugo mučila i da, uspjelo mi je dobiti odgovore od samih aktera. Koliko god to zvučalo suludo danas u vrijeme kada svi trče za profitom ili prkosno ne žele maknuti ni malim prstom ako ih se za to pošteno ne plati, ja sam odlučio krenuti drugim putem iako nemam nikakvih prigovora na gore navedeni način razmišljanja.

Foto: YouTube

Sve smo uspjeli napraviti u slobodne dane, kad nismo imali obaveza na poslu. Ipak mi smo zapravo plagijatori, jer sve to prije nas napravio je i Zdenko Franjić, osnivač prve hrvatske nezavisne etikete Slušaj Najglasnije. Mi smo zapravo krenuli njegovim stopama i uspjelo nam je dogurati do ZagrebDoxa. A gdje nam je kraj, tek će se vidjeti. Film koji smo snimili i koji će 30.03. u 19.30 imati premijeru u Kaptol Boutique Cinestaru, naziva 'Iz sve snage', zapravo je povijest entuzijazma i volje pojedinaca koji su kroz devedesete kročili uzdignute glave i nisu odstupali od svojih originalnih ideja stvarajući tako neke od najjačih momenata hrvatske glazbe uopće. Nadamo se da će i vas privući ova donkihotska priča te vas željno očekujemo na premijeri ili 01.04. u 22:00 sata na drugom prikazivanju filma u sklopu ZagrebDoxa.

Foto: PROMO

Akteri filma su: Goran Bare, Damir Urban, Mile Kekin i braća Subošić iz Hladnog Piva, Davor Viduka i Alen Marin iz Kojota, legendarni gitarista Alen Kraljić, frontmen Overflowa Goran Živković, Miro Kusačić iz Messerschmitta, Romeo Đomlija iz The Spoons, glazbeni producent Denyken, Aleksandar Dragaš, Zdenko Franjić, Tomislav Šunjić.

Foto: YouTube

Producentica filma je Arijana Velić, a redatelj je Dimitar Dimitrovski Diba, koji je rođen i odrastao u Zagrebu. Video produkcijom se bavi više od 20 godina i osim rada na televiziji kao video montažer, autor je i režiser brojnih video spotova za razne rock bendove poput Kojota, Gretta, Markiz i drugi. Dokumentarni film 'Iz sve snage' mu je prvi samostalni autorski uradak.

Najčitaniji članci