Barry Manilow ima rak pluća

Magnetska rezonancija otkrila je kancerogenu mrlju na mom lijevom plućnom krilu koju treba ukloniti. Čista je sreća (i sjajan liječnik) što je otkrivena tako rano. To je dobra vijest. Tim je riječima legendarni pjevač Barry Manilow obavijestio obožavatelje da mu je u 83. godini dijagnosticiran rak pluća.

Vijest je podijelio na Instagramu, gdje je detaljno objasnio kako je do dijagnoze došlo gotovo slučajno, nakon dugotrajne borbe s bronhitisom.

- Kao što mnogi od vas znaju, nedavno sam prebolio šest tjedana bronhitisa, nakon čega se bolest vratila na još pet tjedana. Iako sam prebolio bronhitis i vratio se na pozornicu u Westgate Las Vegasu, moj divni liječnik naručio je magnetsku rezonanciju samo kako bi se uvjerio da je sve u redu - napisao je.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Pjevač je naglasio kako liječnici ne vjeruju da se rak proširio te da ga nakon božićnih koncerata čeka operacija kako bi se mrlja uklonila.

- Liječnici ne vjeruju da se proširio i radim pretrage kako bih potvrdio njihovu dijagnozu. Dakle, to je to. Nema kemoterapije. Nema zračenja. Samo pileća juha i reprize serije 'I Love Lucy' - poručio je.

Unatoč dijagnozi, Manilow je odradio pet tradicionalnih božićnih humanitarnih koncerata u McCallum Theatreu u Palm Desertu. Riječ je o već sedmoj godini zaredom da organizira ove nastupe, kojima su prikupljeni milijuni dolara za neprofitne organizacije u dolini Coachella.

Zbog operacije i oporavka koji će trajati mjesec dana, pjevač je morao odgoditi siječanjske koncerte.

- Jedini nastavak je mjesec dana oporavka, a to znači da moramo prebaciti siječanjske koncerte u arenama. Novi raspored je naveden u nastavku. Jako mi je žao što morate mijenjati svoje planove. Baš kao i vi, svi smo se radovali siječanjskim nastupima i mrzimo što moramo sve premještati - zaključio je Barry Manilow.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION