Obavijesti

Show

Komentari 0
ČEKA GA OPERACIJA

Barry Manilow ima rak pluća

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Barry Manilow ima rak pluća
2
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Pjevač je vijest podijelio na Instagramu, gdje je detaljno objasnio kako je do dijagnoze došlo gotovo slučajno, nakon dugotrajne borbe s bronhitisom

Magnetska rezonancija otkrila je kancerogenu mrlju na mom lijevom plućnom krilu koju treba ukloniti. Čista je sreća (i sjajan liječnik) što je otkrivena tako rano. To je dobra vijest. Tim je riječima legendarni pjevač Barry Manilow obavijestio obožavatelje da mu je u 83. godini dijagnosticiran rak pluća.

Vijest je podijelio na Instagramu, gdje je detaljno objasnio kako je do dijagnoze došlo gotovo slučajno, nakon dugotrajne borbe s bronhitisom.

VELIKI USPJEH Barry Manilow je oborio rekord Elvisa Presleya: Nastupao 637 puta u Westgateu u Las Vegasu
Barry Manilow je oborio rekord Elvisa Presleya: Nastupao 637 puta u Westgateu u Las Vegasu

- Kao što mnogi od vas znaju, nedavno sam prebolio šest tjedana bronhitisa, nakon čega se bolest vratila na još pet tjedana. Iako sam prebolio bronhitis i vratio se na pozornicu u Westgate Las Vegasu, moj divni liječnik naručio je magnetsku rezonanciju samo kako bi se uvjerio da je sve u redu - napisao je.

Barry Manilow lung cancer diagnosis
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Pjevač je naglasio kako liječnici ne vjeruju da se rak proširio te da ga nakon božićnih koncerata čeka operacija kako bi se mrlja uklonila.

 - Liječnici ne vjeruju da se proširio i radim pretrage kako bih potvrdio njihovu dijagnozu. Dakle, to je to. Nema kemoterapije. Nema zračenja. Samo pileća juha i reprize serije 'I Love Lucy' - poručio je.

FANOVI MU ČESTITAJU Barry Manilow je u 74. godini priznao: Gay sam i imam muža
Barry Manilow je u 74. godini priznao: Gay sam i imam muža

Unatoč dijagnozi, Manilow je odradio pet tradicionalnih božićnih humanitarnih koncerata u McCallum Theatreu u Palm Desertu. Riječ je o već sedmoj godini zaredom da organizira ove nastupe, kojima su prikupljeni milijuni dolara za neprofitne organizacije u dolini Coachella. 

Zbog operacije i oporavka koji će trajati mjesec dana, pjevač je morao odgoditi siječanjske koncerte.

- Jedini nastavak je mjesec dana oporavka, a to znači da moramo prebaciti siječanjske koncerte u arenama. Novi raspored je naveden u nastavku. Jako mi je žao što morate mijenjati svoje planove. Baš kao i vi, svi smo se radovali siječanjskim nastupima i mrzimo što moramo sve premještati - zaključio je Barry Manilow.

Barry Manilow lung cancer diagnosis
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin
ODUŠEVILA U BIJELOJ HALJINI

FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin

Maja Šuput bila je jedna od članica žirija u velikom finalu Supertalenta koje se prenosilo uživo iz Arene Zagreb. Pobjedu su odnijeli Duo Turkeev & Kids, a Maja je zasjala u bijeloj haljini. U publici je bio i njezin bivši suprug Nenad Tatarinov i njihov sin, dok Šime Elez, koji se u posljednje vrijeme često pojavljuje s njome, nije bio na vidiku...
Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću
OSVOJILI 30.000 EURA

Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću

Rekli su nam kako pobjedu nikako nisu očekivali. Prvo su se iznenadili činjenicom da su u troje najboljih, a nakon toga bili su u nevjerici kada su saznali da su upravo oni pobjednici Supertalenta
FOTO Ovako izgleda zagrebački stan bujne srpske starlete: Za njega dali čak 8 milijuna eura!
SORAJIN LUKSUZ NA CVJETNOM

FOTO Ovako izgleda zagrebački stan bujne srpske starlete: Za njega dali čak 8 milijuna eura!

Srpska starleta Soraja Vučelić prije nekoliko godina se preselila u Zagreb, a kako navode srpski mediji, trenutno živi u samom centru grada, na Cvjetnom trgu. Fotografije luksuzne zgrade objavio je Telegraf.rs.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025