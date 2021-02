Obožava kozmetičke proizvode, no glumicu Drew Barrymore (45) plastična kirurgija nikad nije zanimala. Drži se podalje od odlazaka pod nož. U svojoj emisiji 'The Barrymore Show' otkrila je kako do sad ništa nije popravljala na licu.

- Nikad nisam dirala lice i nadam se da će tako ostati. No, nikad ne reci nikad - izjavila je Drew, prenose strani mediji. Proces starenja odlučila je prihvatiti kao nešto prirodno.

Osnovala je i kozmetičku tvrtku, a botoks, facelifting i slične kozmetičke tretmane izbjegava u širokom luku.

- Znam kakva sam. Imam ovisničku narav. Ako mi ubrizgaju jednu injekciju, do petka ću izgledati kao Jocelyn Wildenstein - objasnila je Drew pa dodala:

- Ostarjet ćemo i to je u redu, to je dio života. Sa svakom godinom života osjećam se humanije i ranjivije, no isto tako znam kako cijeniti svaku godinu koju mi život donese.

Dodala je kako joj je njezino lice izuzetno važno, no kako ga s druge strane nema namjeru održati mladolikim pod svaku cijenu. Zahvate poput onih s botoksom uspoređuje s heroinom.

- Nikad nisam probala heroin, niti plastičnu kirurgiju jer imam jako ovisničku narav. Imam osjećaj da su te dvije stvari klizno tlo. Mislim da bih, kad bi probala bilo što od toga, uskoro završila mrtva - zaključila je glumica.