Obavijesti

Show

Komentari 0
POSLUŠAJTE

Baruni oduševili novim spotom: Milo Ostović donio filmsku toplinu pjesmi 'Dolazi Nova'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Baruni oduševili novim spotom: Milo Ostović donio filmsku toplinu pjesmi 'Dolazi Nova'
3
Foto: Arhiva Baruni

"Dolazi Nova" je nova balada autora Miroslava Rusa, u kojoj se isprepliću ljubav, nada i poruka o novim počecima. Milo Ostović ovom je produkcijom spojio toplinu blagdanskog ozračja i intimnost pjesme

Baruni s ponosom predstavljaju svoj novi video spot za pjesmu „Dolazi Nova“, i to u režiji istaknutog redatelja Mile Ostovića. Poznat po stvaranju emotivno snažnih i vizualno upečatljivih glazbenih priča, Milo Ostović ovom je produkcijom spojio toplinu blagdanskog ozračja i intimnost pjesme, dajući joj novu, filmsku dimenziju.

„Dolazi Nova“ je nova balada autora Miroslava Rusa, u kojoj se isprepliću ljubav, nada i poruka o novim počecima. Baruni, vjerni svojoj emotivnoj interpretaciji i prepoznatljivom zvuku, kroz ovu pjesmu pozivaju slušatelje da se osvrnu na godinu iza sebe i s optimizmom zakorače u novu.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Rus ističe: „Trudio sam se napisati pjesmu koja će imati toplinu i iskrenost, ali bez patetike. Baruni su to savršeno prenijeli.“
Dečki iz banda dodaju: „Nadamo se da će ‘Dolazi Nova’ mnogima donijeti trenutak mira i optimizma, baš kao što je i nama donijela dok smo je stvarali.“

Ovaj novi singl tako postaje glazbena čestitka i poziv na zajedništvo — baš ono što nam svima najviše treba kako se približavaju blagdani, a u novoj pjesmi Baruna ''Dolazi Nova'', uživajte i na svim relevantnim streaming servisima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
She Loves Pablo u Vintageu slavi 10. rođendan albuma "Try Mandarin" u ožujku 2026.
HVALJENO IZDANJE

She Loves Pablo u Vintageu slavi 10. rođendan albuma "Try Mandarin" u ožujku 2026.

She Loves Pablo vraća se na pozornicu pred svojom vjernom publikom u ožujku 2026. i to u prostoru koji smatraju svojim glazbenim domom.
A strana band stiže u Tvornicu Kulture: Originalna će postava po prvi put održati koncert
IDETE LI?

A strana band stiže u Tvornicu Kulture: Originalna će postava po prvi put održati koncert

Show koji je posljednjih godina obilježio hrvatsku glazbenu scenu dolazi u novom najiskrenijem i najuzbudljivijem obliku - koncertu uživo. Ova glazbena poslastica zakazana je 10. prosinca u Tvornici Kulture

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025