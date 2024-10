Baš kao poklon! Sandra Bagarić pjevala na Zlatnoj igli: I Jakov Kitarović je popratio reviju...

Zlatna igla, najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, revija aktualnih kreacija zagrebačkih obrtnika, održana je u nedjelju na Velesajmu.

Zagreb: Modna revija obrtnika Zlatna igla Zagreba | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Glazbena gošća večeri je bila operna pjevačica Sandra Bagarić (50), koja je otpjevala pjesmu 'Ja ljubim'.

Bagarić je na pistu izašla u crnom odijelu, a oko struka je imala veliku crvenu mašnu. Cijelu kombinaciju je uparila s crvenim štiklama.

Reviju su iz prvih redova pratili zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, predsjednički kandidat Dragan Primorac i suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, Jakov Kitarović, koji je ovih dana bio i na reviji Duchess u Biogradu na Moru.

Svojim kolekcijama predstavili su se BiteMyStyle by Zoran Aragović, Alduk, Ivana Jurić Design, Krojački obrt Jura, Katarina Mamić – Katelier Design, Petar by Lidija Skočibušić, Marija Milković – Etno Mara, Modni salon Dora, Iva Karačić, Muška moda Šabić, DNK – dizajn Nada Došen, NIT by Ana Žarković, Salon vjenčanica Ljubav, Milena Rogulj i Modni krznarski salon Dvoravić.